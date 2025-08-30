Členské krajiny EÚ majú v najbližších dňoch predkladať Európskej komisii svoje návrhy na nové opatrenia, ktoré by chceli zahrnúť do ďalšieho balíka sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. Povedala to v sobotu v Kodani šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová.
„Požiadala som členské štáty, aby mi v nadchádzajúcom týždni predložili svoje návrhy,“ uviedla Kallasová po sobotnom neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín EÚ v Kodani, známom ako formát Gymnich, na ktorom sa zúčastnil aj šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár. „Cieľom je vyvinúť maximálny tlak na Rusko,“ dodala s tým, že pôjde už o 19. balík sankcií eurobloku uvalených na Rusko za jeho vyše tri a pol ročnú inváziu na Ukrajinu.
Kallasová spomenula ako príklady možných nových sankcií zákaz dovozu či nové clá na ruské produkty i ďalšie opatrenia zamerané proti spoločnostiam z iných krajín, ktoré profitujú z vojny na Ukrajine. Zároveň vyzvala na rozhodnejšie kroky proti takzvanej ruskej tieňovej flotile plavidiel, využívanej na obchádzanie už uvalených energetických sankcií.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová už vo štvrtok avizovala, že Brusel čoskoro predstaví 19. balík protiruských sankcií a zohľadní, ako môžu byť zmrazené ruské aktíva použité na pomoc Ukrajine. Vyjadrila sa tak po sérií ruských raketových a dronových útokov na Kyjev, pri ktorých v noci na štvrtok zahynulo najmenej 17 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Poškodená pri nich bola aj budova diplomatickej misie EÚ v Kyjeve.