Blok krajín Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika, známy ako BRICS, sa bude snažiť využiť summit lídrov, konajúci sa tento týždeň v Johannesburgu na získavanie ďalších členov. Chce tak posilniť svoj globálny vplyv, pričom tento tlak vyvíja najmä čínsky prezident Si Ťin-pching, uvádza Bloomberg. Iniciatívu podporuje Rusko a JAR. Uskutočnia sa aj rozhovory o tom, ako v obchodnom styku medzi členmi zoskupenia urýchliť odklon od dolára intenzívnejším používaním domácich mien.

Blok by chcel byť silnejším vzhľadom na súčasný vývoj svetového poriadku uprostred rastúcich sporov medzi Spojenými štátmi a Čínou, ako aj v súvislosti s ruskou vojnou na Ukrajine. Ide zároveň o snahu vyhraniť sa voči Spojeným štátom a ich spojencom. „Chceme, aby krajiny BRICS boli veľmi silné politicky a veľmi silné finančne,“ povedal brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva.

Ak by summit dopadol úspešne, šlo by o prvé rozšírenie bloku od pridruženia Juhoafrickej republiky v roku 2010. Na zozname potenciálnych kandidátov sú Indonézia a Saudská Arábia, ako aj Spojené arabské emiráty, Alžírsko a Egypt. India však chce, aby bol tento proces postupný.

Väčšie podiely

Rozšírená skupina by do roku 2040 predstavovala asi polovicu celosvetovej produkcie. Odhady Bloomberg Economics ukazujú, že by to bol dvojnásobok podielu skupiny G7. Väčší BRICS by pokrýval takmer polovicu svetovej populácie, čo je nárast zo súčasných 42 percent.

„Tieto krajiny ekonomicky vzrástli, sú schopné ponúknuť alternatívy, ak ich hlasy nebudú vypočuté,“ povedala Karin Vazquezová, docentka diplomacie z Globálnej univerzity O. P. Jindala.

Hlboké rozpory medzi členmi BRICS doteraz bránili zvýšiť si vplyv v inštitúciách, ako sú Medzinárodný menový fond, Svetová banka alebo Bezpečnostná rada OSN. Nová rozvojová banka BRICS požičala za osem rokov fungovania len 32,8 miliardy dolárov, čo je nepatrný zlomok sumy, ktorú za toto obdobie vyplatili MMF a Svetová banka. Ani návrhy, aby blok zaviedol spoločnú menu, nikam neviedli.

Ekonomiky Brazílie, Juhoafrickej republiky a Ruska nedosahujú dostatočné výsledky a čínska ekonomika sa spomaľujú. Trhová kapitalizácia akcií piatich krajín BRICS od roku 2009 vzrástla o 81 percent v porovnaní s 379-percentným nárastom indexu S&P 500.

Veľké sklamanie

Európska únia vníma BRICS predovšetkým ako diskusné fórum, ktoré by expanzia mohla skôr oslabiť ako posilniť. Aj Putinova schopnosť využívať skupinu ako medzinárodnú platformu je znepokojujúca, povedal predstaviteľ EÚ, ktorý si neželal byť menovaný.



Tento blok je „veľkým sklamaním,“ povedal bývalý hlavný ekonóm Goldman Sachs Group Jim O'Neill, ktorý v roku 2001 vytvoril skratku BRIC, aby vtedy zdôraznil ich rastúci globálny vplyv. „Čína a India sa zriedka na niečom dohodnú, čo je zásadný problém,“ dodal.



Tohtotýždňové stretnutie skupiny organizuje juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa. O členstvo v zoskupení prejavilo oficiálne záujem viac ako 20 krajín. Päť lídrov bloku rozhodne, kto a kedy sa môže pripojiť. Príťažlivosť skupiny BRICS spočíva v tom, že je vnímaná ako „symbolický spôsob odmietnutia vedenia Západu,“ povedal profesor politiky na Univerzite v Kapskom Meste Robert Schrire. „Je to skôr táto symbolika než akékoľvek očakávanie ekonomických ziskov,“ priblížil.