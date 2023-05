Bez kvality a kvalitných ľudí na svojich postoch sa nedá napredovať. Platí to aj o právnikoch, ktorí v Košickom samosprávnom kraji (KSK) zabezpečujú hladký chod úradu a venujú sa špecifickej agende. V poslednej dobe sa však začínajú šíriť rôzne fámy a nepodložené informácie o prebujnenosti, ba dokonca šafárení s verejnými zdrojmi, či prezamestnanosti. A aká je pravda?

„Vždy rozhoduje kvalita. Nielen ľudského potenciálu, teda zamestnancov, ale aj kvalita riadenia procesov. Sporová agenda pritom tvorí len marginalizovanú časť, gro práce právnika spočíva v príprave podkladov, právnych stanovísk a analýz a podľa závažnosti a špecifickosti problematiky sa vždy na úrade rozhodujeme, či využijeme služby interných alebo externých právnikov,“ uviedol riaditeľ Úradu KSK Boris Bilčak.

Pri bežnej činnosti sú to podľa neho samozrejme vlastní zamestnanci, ale pri komplikovaných projektoch, kde hrozí do budúcna možnosť vážnych následkov, radšej využívajú externých odborníkov. „Advokátske kancelárie sú totiž poistené proti spôsobenej škode a majú na právne veci objektívnejší pohľad. V snahe zminimalizovať možné riziká sa nám v poslednej dobe podarilo úspešne dotiahnuť viacero zložitých prípadov. Spomenúť môžem napríklad podpísanie dodatku k zmluvám so Svetom zdravia, keď preinvestujú v rámci našich troch nemocníc v Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove viac ako dva milióny eur. Upravili sme mnoho ďalších nájomných vzťahov, kde hrozilo, že práva KSK by neboli dostatočne chránené a často musíme hasiť aj právne veci z minulosti... To sú veľké záväzky v rôznych oblastiach, napríklad v zdravotníctve, energetike a ďalších. Je preto zákonité a normálne, že využívame aj externé služby poradcov. Ide aj o prípady, kde má náš zmluvný partner v spore možno aj istý náskok a kvalitné obsadenie na kľúčových pozíciách. Preto využívame rovnaké „zbrane“, aby sme neťahali za kratší koniec povrazu,“ dodal Bilčak.