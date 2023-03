Košická záchranka akceptuje rozhodnutie o presune zdrojov z plánu obnovy určených na nákup nových sanitiek do nemocničného sektora. Uviedla to asistentka riaditeľa Záchrannej služby Košice (ZSKE) Jana Kožejová.

Stretnutie so zástupcami rezortu

K téme sa podľa jej slov minulý týždeň stretli aj so zástupcami rezortu zdravotníctva. „Bola nám vysvetlená problematika implementácie predmetnej investície s poukázaním na vysokú mieru rizika, ktorou by mohlo dôjsť k ohrozeniu implementácie danej investície, ako aj k nesplneniu míľnika plánu obnovy a odolnosti s termínom plnenia do 31. decembra 2024,“ povedala.

Košická záchranka sa podľa Kožejovej priklonila k názoru o možnom riziku nerealizovateľnosti investície. „ZSKE odoslala na Ministerstvo zdravotníctva SR vyjadrenie, v ktorom konštatuje, že na základe informácií získaných od zástupcov ministerstva daná investícia vykazuje výrazné riziko jej uskutočniteľnosti a že sa prikláňame k názoru MZ SR,“ doplnila.

„Aj naďalej bude snahou ZSKE získavať finančné prostriedky zapájaním sa do ďalších výziev, ktoré budú vyhlasované ministerstvami,“ ozrejmila.

Prednemocničnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť je záchranka podľa vlastných slov schopná poskytovať v plnom rozsahu a kvalite. „Všetky vozidlá vo vozovom parku ZSKE spĺňajú všetky štandardy a sú vybavené v súlade s platnou legislatívou,“ vyhlásila. Poukázala na to, že 93 percent staníc má vozidlá s rokom výroby 2019 až 2020. Staršie vozidlá podľa nej prešli modernizáciou v rokoch 2015 až 2016 a využívajú sa najmä ako rezervné.

Presun financií od záchraniek do nemocníc

Dočasne poverený premiér Eduard Heger v stredu informoval, že do nemocničného sektora by malo smerovať 22 miliónov eur z výzvy na obnovu vozového parku zdravotnej záchrannej služby. Presun financií odôvodnil ich lepším využitím v nemocniciach. Záchranky majú podľa neho v platbách za zdravotnú starostlivosť aj časť, z ktorej si obnovujú svoj vozový park.

Bratislavská štátna záchranka uviedla, že o presune zdrojov vopred nevedela a dozvedela sa to až z médií. Rozhodnutie ju mrzí. Presun skritizovali aj niektorí politici či Slovenská komora zdravotníckych záchranárov. Naopak, víta ho Asociácia nemocníc Slovenska.