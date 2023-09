Okrúhly 5. ročník najväčšej inovačnej a technologickej konferencie a veľtrhu u nás SLOVAKIATECH FORUM - EXPO 2023 je už predo dvermi. V dňoch 19. - 20. septembra 2022 sa v košickom Kulturparku otvoria jeho brány pre priaznivcov vedy, výskumu a vývoja nových technológií a inovácií. Opäť sa pod jednou strechou stretnú vedci, vynálezcovia, vývojári, startupisti, predstavitelia technických univerzít, podnikatelia i štátni predstavitelia. Všetci s rovnakým cieľom – priniesť čo najviac inovácií do života! Tento rok bude generálnym partnerom SlovakiaTechu automobilka Volvo Cars, ktorá plánuje na Slovensku vyrábať elektromobily a postupne preinvestuje až 1,2 miliardy eur.

Zdroj: Slovenská investičná agentúra Panelová diskusia na SlovakiaTechu 2022

Volvo chce svojím partnerstvom so SlovakiaTechom vyjadriť aj svoj záväzok voči regiónu východného Slovenska, kde chystá vybudovanie tretieho európskeho automobilového závodu vo Valalikoch. Nový podnik bude 100% klimaticky neutrálny a bude vyrábať výlučne elektrické autá. Ide o dôležitý míľnik pre ambíciu spoločnosti stať sa do roku 2030 výrobcom plne elektrických áut a do roku 2040 byť klimaticky neutrálnou spoločnosťou. „Naším cieľom je, aby sme v našej globálnej výrobnej sieti dosiahli do roku 2025 klimaticky neutrálny stav. Na základe skúseností a poznatkov z našich už klimaticky neutrálnych závodov chceme v našej výrobe elektrických áut v Košiciach nastaviť ešte vyššie environmentálne štandardy ,“ uviedol Björn Helldén, riaditeľ Volvo Car Košice. Manažér novej košickej automobilky vyjadril nadšenie z dôrazu konferencie na zelené technológie a umelú inteligenciu. „SlovakiaTech 2023 je pre nás tiež exkluzívnou príležitosťou na stretnutie s budúcimi partnermi a dodávateľmi. Počas dvoch dní podujatia otvoríme Supplier Meeting Point, ako platformu pre budúcich subdodávateľov našej automobilky z regiónu východného Slovenska“ uviedol šéf košického závodu Volvo. Björn Helldén zdôraznil, že najdôležitejším faktorom úspechu a naplnenia jeho vízie Volvo Car Košice sú ľudia! „Dúfam, že stretnem veľa angažovaných talentov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o našej kultúre a pripojiť sa k našej ceste!“, priblížil nadšene svoje očakávania od investície Volvo Cars na Slovensku.

Zdroj: Slovenská investičná agentúra Ilustračné foto

Riaditeľ spoločnosti Volvo Cars osobne vystúpi aj na pripravovanom Volvo Stage Focus, ktorého prioritou je predstaviť inovácie a investície vo východnom regióne a zelené technológie , ako záväzok spoločnosti podporovať inovácie a udržateľnosť v rámci regiónu. Spoločnosť Volvo Cars, ktorá ohlásila vstup na Slovensko minulý rok, plánuje v novom závode vo Valalikoch zamestnať 3 300 ľudí a prostredníctvom subdodávateľských firiem si nájde prácu ďalších vyše 10 000 zamestnancov.

Zdroj: Slovenská investičná agentúra SlovakiaTech Forum-Expo Kosice 2021 - S.Klein 17

Sloganom tohtoročného SlovakiaTechu je „AI revolution is here“/Revolúcia umelej inteligencie je tu.

Počas 2 dní sa na 3 pódiách vystrieda viac ako stovka domácich a zahraničných spíkrov z prostredia vedy, školstva, technologických firiem, startupov a investorov, ale aj predstaviteľov štátu.

SLOVAKIATECH FORUM - EXPO KOŠICE 2023 ponúkne tieto základné témy:

1. AI Everywhere/Umelá inteligencia okolo nás (zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a pracovné miesta, výroba a maloobchod, kreativita a spoločnosť, výzvy a obmedzenia)



2. Green Tech/Zelené technológie (pokročilé jadrové technológie, obnoviteľná energia a skladovanie, trvalo udržateľná doprava, zelený vodík, znižovanie emisií a odpadu)



3. Trust Tech/Bezpečnosť v technológiách (kybernetická bezpečnosť, hacking, identita a súkromie, financie a blockchain, obranné technológie).

Zdroj: Slovenská investičná agentúra Slovenský vodíkový športiak MH2

Lákadlom 5. ročníka SlovakiaTech 2023 by mali byť hlavní zahraniční a domáci spríkri:

Matthew GRIFFIN (UK), svetovo uznávaný futurista, medzinárodný spíker, poradca pre vlády a firmy po celom svete, ktorý pomáha budovať a viesť inkluzívnu, udržateľnú budúcnosť. Založil a vedie Inštitútu 311. GRIFFIN vystúpi na konferencii už po tretí krát. Tento raz sa predstaví už v roli vlastného „experta“ a spolupracovníka SlovakiaTechu. V Košiciach ponúkne víziu využívania umelej inteligencie. Okrem toho tento špičkový odborník poskytne vybraným firmám a účastníkom exkluzívne súkromné konzultácie zamerané na rozvoj podnikov a aplikáciu moderných trendov v podnikaní.

Gianluca MAURO (IT), zakladateľ AI Academy, autor knihy „Zero to AI“ a producent týždenného technologického bulletinu Tech Pizza. Jeho poslaním je umožniť ľuďom budovať budúcnosť pomocou umelej inteligencie a získať pôsobivejšiu a inšpiratívnu kariéru. Umelú inteligenciu učil od Harvardu, cez firmy až po stredné školy. Na sociálnych sieťach má vyše 100-tisíc fanúšikov a je tiež aktívny v oblasti etiky umelej inteligencie.

Walter PASQUARELLI (UK), medzinárodne uznávaný odborný poradca pre stratégiu umelej inteligencie, správu údajov a digitálnu transformáciu. Vedie poradenstvo a redakčný program v The Economist Group. Jeho práce publikovali a citovali aj Forbes, Európsky parlament, NATO, starosta Londýna, či minister zahraničných vecí Spojených arabských emirátov. Pôsobil ako poradca spoločností Google, Meta, či EÚ, Spojených arabských emirátoch , Kolumbii, Indii, Thajsku a Srbsku.

Elin HAUGE (NO), futuristka, odborníčka na umelú inteligenciu a strategická obchodná konzultantka. So svojimi rozsiahlymi skúsenosťami z fyziky, matematiky a biznisu prináša nové a podnetné pohľady na riešenie problémov. Prepája body medzi pragmatickým „tu a teraz“ a širším obrazom budúcnosti. Podľa nej by chápanie ovládanie počítača.

Alexander HANFF (SE), celosvetovo uznávaný odborník na ochranu osobných údajov, počítačový vedec a pracoval na viacerých veľkých technologických projektoch na svete. Je registrovaný lobista v Bruseli a odborný poradca Európskej komisie. Spolupracoval pri príprave nariadenia o elektronickom súkromí s Európskym University v Silicon Valley a je členom pre ochranu súkromia v think-tanku a v nadácii Innovators Network Foundation.

Jan MAREK (CZ), spoluzakladateľ Cyber Rangers a etický hacker. Špecializuje sa na Red Teaming, Windows OS, Active Directory, Hyper-V, Microsoft Sentinel, PowerShell a DFIR. V Košiciach ukáže, ako môžu hackeri ovldánuť vašu organizáciu a ako im to sťažiť.

Stoyan YANKOV (BG), kouč produktivity a výkonu, profesionálny rečník a spoluautor knihy „PER-FORM: Nevábivá pravda o úspechu (startupov).“ Od roku 2015 pomohol viac ako 450 spoločnostiam po celom svete posilniť svoje tímy. Počas kariéry urobil viac ako 250 rozhovorovs úspešnými podnikateľskými lídrami z regiónu strednej a východnej Európy, pričom sa dozvedel, čo im pomohlona ceste za úspechom.

Tal CATRAN (IL), dynamický a charizmatický izrealský podnikateľ, investor a inšpiratívny rečník. Jeho záber je široký a konzultanta robí naprieč vládou, startupmi a podnikateľským prostredím. Založil viac ako 20 startupových akcelerátorov po celom svete, viedol takmer 80 kohort a vyškolil viac ako 1000 startupov. Vytvoril na mieru šité akceleračné programy ako DefenceTech, Cybersecurity, FemTech, Medical Cannabis a mnoho ďalších technologických klastrov. Svoje skúsenosti prezentoval už na viacerých významných pódiách vrátane Forbes a TEDx.

Zdroj: Slovenská investičná agentúra Študentské práce na SlovakiaTech Forum-Expo 2021

K sprievodným podujatiam SlovakiaTechu 2023 bude patriť aj výstavná časť EXPO - Expozícia TUKE Technickej univerzity v Košiciach; Expozícia UPJŠ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach; Expozícia STU Slovenskej technickej fakulty v Bratislave; Expozície slovenských inovatívnych a technologických firiem, novinky v oblasti startupov, Noove x Hack Slovakia hackathon, workshopy a ďalšie sprievodné aktivity.

„Tento ročník SlovakiaTechu len potvrdzuje to, čo sme si pri jeho založení zaumienili – prinášať inovácie a spájať inovačné a technologické zázemie na Slovensku," uviedol prezident SlovakiaTechu Juraj Miškov. Bývalý minister hospodárstva je presvedčený, že nemôžeme čakať len na to, čo a kedy urobí vláda. „Snažíme sa vytvoriť účinný trojuholník medzi vládou, firmami a univerzitami a práve SlovakiaTech Forum - Expo 2023 je na to vynikajúcou príležitosťou“, myslí si zakladateľ podujatia venovanému inováciám a novým technológiám Juraj Miškov. Podľa neho je Volvo Cars ako generálny partner podujatia potvrdením tohto predsavzatia a Supplier Meeting Point pre subdodávateľov skvelou príležitosťou pre firmy a podnikateľov, aby nadviazali kontakt s týmto strategickým investorom na východe Slovenska.

Organizátorom SlovakiaTech Forum - Expo 2023 je nezisková organizácia SlovakiaTech. Odborným garantom je PhDr. Juraj Miškov, prezident SlovakiaTech Forum - Expo a bývalý minister hospodárstva SR.

Hlavnými partnermi SlovakiaTechu sú Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Zdroj: Slovenská investičná agentúra Ilustračné foto

Záštitu nad SlovakiaTech Forum - Expo 2022 prevzali: Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo životného prostredia SR, ako aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Termín: 19. a 20. septembra 2023

Miesto: Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Košice

Otvorenie podujatia: 9.00 hod

Aktualizovaný program SlovakiaTech 2023 nájdete na www.slovakiatech.sk/program. Vstup na konferenciu je bezplatný! Podmienkou je on-line registrácia cez stránku www.slovakiatech.sk/registracia.

Tešíme sa na Vašu účasť,

Marek TRUBAČ

PR a protokol

SlovakiaTech Forum-Expo 2023

+421 905 444 334

[email protected]