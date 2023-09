Stalo sa vám už niekedy, že ste sa rozprávali s niekým, kto konverzáciu zakaždým otočil na seba? Ak áno, stretli ste sa s konverzačným narcistom, píše portál CNBC.

Tento pojem vymyslel sociológ Charles Derber a opisuje ním osobu, ktorá často v rámci konverzácie neberie ohľad na názory iných. Ich sebavedomý prejav v skutočnosti často maskuje hlboko zakorenené komplexy či pocit menejcennosti.

Interakcia s týmto typom človeka zvykne byť vyčerpávajúca, a tak behaviorálna expertka z Harvardu Shadé Zahraiová ponúka návod, ako ich spoznať a správne na nich reagovať.

1. Na nič sa nepýtajú

Keď sa konverzačných narcistov opýtate otázku, s radosťou zo seba vychrlia monológ o všetkom, čo sa deje v ich životoch. Keď skončia, tak rovno zmenia tému a nesnažia sa od vás získať rovnaké informácie.

Ako reagovať: Snažte sa viesť konverzáciu tak, aby bola vyváženejšia. Použite techniku nazývanú „konverzačné prepojenie“, v rámci ktorej sa sústredíte na kľúčové slová z narcistovej odpovede, aby ste ich zahrnuli do tej svojej. Tá môže vyzerať nejak takto: „Mal si naozaj nabitý víkend. Ja som cez víkend napríklad vybehol na túru.“

2. Nevedia prestať rozprávať

Konverzační narcisti zvyknú o svojom živote a názoroch rozprávať tak vášnivo, že ich ani nenapadne venovať pozornosť vašim reakciám.

Ako reagovať: Podľa Zahraiovej je skvelou taktikou narcistovi povedať, že aj vy by ste radi vyjadrili svoj názor. Môžete použiť napríklad frázu: „Rád by som sa podelil o niektoré z mojich skúseností.“

Je to asertívny, no zdvorilý spôsob, ako konverzáciu nasmerovať k vzájomnej výmene informácií. Ak to nezaberie, pripravte si plán, ako konverzáciu zdvorilo ukončiť. Môžete sa napríklad vyhovoriť na dôležitý telefonát či stretnutie, ktoré ste si už, bohužiaľ, naplánovali deň predtým.

3. Konverzáciu vždy otočia na seba

V momente, keď sa konverzácia odchýli od nich, si konverzační narcisti vždy nájdu spôsob, ako ju znovu otočiť na seba. Možno sa s nimi podelíte o to, ako veľmi sa neviete dočkať dovolenky v Španielsku, a oni bez zaváhania začnú rozprávať o dovolenke v Taliansku, ktorú absolvovali pred tromi rokmi.

Ako reagovať: Zahraiová v tejto situácii radí vypýtať si od nich radu. Narcistov tým prinútite, aby nemenili tému a venovali pozornosť vašej odpovedi.

4. Neustále sa povyšujú

Konverzační narcisti majú tendenciu pri rozprávaní sa s kolegom či známym voliť povýšenecký tón a vyjadrovanie. Nie vždy to robia úmyselne, no ťažko sa to odhaduje. Často však pri nich máte pocit, že zo seba robia tú najmúdrejšiu osobu v miestnosti.

Ako reagovať: Stanovte jasné hranice a odolajte pokušeniu obhajovať svoje reakcie. Narcistom môžete bez výčitiek povedať, že v konverzácii budete pokračovať iba vtedy, ak sa jeden k druhému budete správať s úctou a rešpektom.

5. Stále musia byť najlepší

Vždy, keď sa konverzačným narcistom s niečím pochválite, musia váš úspech „prebiť“ ešte väčším úspechom. Ak sa vám podarí získať vytúžené povýšenie a k nemu firemné auto, tak vám hrdo oznámia, že oni okrem auta dostali aj vlastnú kanceláriu s výhľadom na mesto.

Ako reagovať: Snažiť sa narcistov poraziť ich vlastnou zbraňou môže byť vyčerpávajúce. Zahraiová radí narcistov s ich správaním konfrontovať a naznačiť im, že z konverzácie sa stala akási súťaž v predbiehaní sa. Môžete dodať, že by ste boli veľmi radi, keby ste sa o úspechy mohli deliť bez toho, aby ste sa jeden druhého snažili prekonať.