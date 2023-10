Kontroly na spoločnej hranici Slovenska s Maďarskom by sa mali predĺžiť do 3. novembra. Vyplýva to z návrhu, ktorý ministerstvo vnútra predložilo na stredajšie rokovanie vlády.

„Z dôvodu zvyšujúcej sa nelegálnej migrácie Slovenská republika zaviedla neodkladné opatrenie a obnovila kontrolu na vnútornej hranici s Maďarskom od 5. októbra do 14. októbra 2023. Vzhľadom na to, že naďalej pretrváva problém s nelegálnou migráciou, a to aj napriek jej poklesu, navrhuje sa kontinuálne predĺžiť dočasné obnovenie kontroly vnútornej hranice s Maďarskom od 15. októbra do 3. novembra," uviedol rezort vnútra.

Dôvody na predĺženie kontroly vnútornej hranice Slovenska s Maďarskom sa podľa ministerstva nemenia.

„Opatrenie má napomôcť zníženiu počtu nelegálnych migrantov, ktorí cez naše územie iba tranzitujú do iných štátov Európskej únie. Ich prítomnosť na našom území si vyžaduje nasadenie veľkého počtu policajtov, z ktorých mnohí plnia aj iné úlohy. Tento stav spôsobuje ohrozenie vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky a verejného poriadku," dodal rezort vnútra.