Gigant kontajnerovej prepravy Maersk varoval, že pokles globálneho obchodu bude dlhší a hlbší. Je to dôsledkom toho, že spoločnosti znižovali svoje zásoby vzhľadom na riziká recesie v Európe a Spojených štátoch, uvádza Financial Times. Dánska skupina pre lodnú prepravu a logistiku predpokladá, že dopyt po kontajneroch vo svete – považovaný za ukazovateľ globálneho obchodu – tento rok klesne o jedno až štyri percentá v porovnaní s predchádzajúcou prognózou plus 0,5 percenta až mínus 2,5 percenta.

Kontajnerová preprava, odvetvie spojené s globalizáciou, zažilo v rokoch 2020 až 2022 historický rozmach. Maloobchodné a priemyselné spoločnosti sa snažili doplniť zásoby a reagovať na zadržiavaný dopyt, ktorý sa rozpútal po zrušení protipandemických blokád. Maersk však varoval, že zvyšok roku 2023 bude tvrdší. Nový riaditeľ spoločnosti Vincent Clerc povedal, že má obavy z budúcnosti. „Sme uprostred najväčšej korekcie po boome kovidu v rokoch 2021 a 2022. Vždy je ťažké zvládnuť takú radikálnu zmenu dopytu. Očakávame pokračujúcu korekciu výnosov,“ dodal.

V druhom štvrťroku klesli tržby Maersku medziročne o 40 percent na 13 miliárd dolárov, zatiaľ čo zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou sa prepadol o 72 percent na 2,9 miliardy dolárov. Na vrchole boomu v roku 2022 zarobil Maersk 37 miliárd. Počas neho Maersk z trónu najväčšieho kontajnerového prepravcu na svete zosadila spoločnosť Mediterranean Shipping Company (MSC), pretože tieto dve spoločnosti sledovali veľmi odlišné stratégie. Dánska skupina sa snažila využiť neočakávané zisky z posledných rokov na rozšírenie svojho podnikania v oblasti pozemnej logistiky v snahe kompenzovať kolísavé príjmy z lodnej dopravy. MSC medzitým investovala veľkú časť svojich peňazí do nových plavidiel.

V. Clerc priznal, že logistika spoločnosti Maersk bola vo svojej prognóze „príliš optimistická“ po tom, čo utrpela prvý štvrťročný pokles tržieb za niekoľko rokov. Odhadol, že globálny dopyt po kontajneroch klesol v druhom štvrťroku o štyri až 6,5 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Spoločnosti totiž ešte mali existujúce zásoby, dôvodom však bolo aj ekonomické spomalenie v Číne a obavy z recesie v západných krajinách.