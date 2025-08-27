Konsolidácia sa žiadnym spôsobom nedotkne druhého piliera, povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
„Napriek strašeniu sa odvody do druhého piliera neznížia,“ uviedol šéf rezortu s tým, že plánovaný cieľ sa podarilo dosiahnuť, hoc ešte v máji pripustil debatu o otvorení druhého piliera.
Minister chce vytvoriť oficiálnu pracovnú skupinu, ktorá sa bude venovať téme druhého piliera a nebude pracovať pod tlakom času alebo konsolidácie. Pozvať do nej plánuje zástupcov dôchodkových správcovských spoločností aj predstaviteľov opozície.
Témami rokovaní pracovnej skupiny by mali byť ústavné ukotvenie minimálnej výšky odvodov či poskytnutie možnosti ľuďom rozhodnúť sa, či chcú v druhom pilieri zostať. Diskutovať by mala aj o voľbe výberu automatického alebo dobrovoľného vstupu do druhého piliera.