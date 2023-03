Ľudia, ktorí investovali a sporia si tak napríklad na dôchodok, by sa však nemali unáhliť so záchrannými opatreniami, upozornil partner sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group Michal Ďuriš. Investície do európskych firiem by zhodnotilo napríklad ukončenie vojny na Ukrajine.

Vplyv vojny na ekonomiku

„Ak by sa podarilo tento rok vojnu ukončiť, bol by to pre trhy veľmi pozitívny signál,“ uviedol Ďuriš. Analytik konštatoval, že ak investujete na dôchodok, sú výnosy nastavené na 20 až 30 rokov dopredu a predčasné zmeny ich len ohrozia. Rizikovejšie však môže byť investovanie do akcií, pretože politická situácia či makroekonomické ukazovatele zvyšujú celkovú neistotu na trhu. Riešením podľa analytika by bolo rozloženie rizika na jednorazovú investíciu v čase. „Viac tranží totiž znamená aj menšie riziko, že kupujúci minie celú investičnú sumu pred prípadným ďalším poklesom ceny akcií,“ upozornil Ďuriš.

Rok dlhopisov

Rok 2023 však označuje za rok dlhopisov. Centrálni bankári zdvíhajú úrokové sadzby na úvery pre komerčné inštitúcie, aby skrotili vysokú a dlhotrvajúcu infláciu. Po USA zdražuje peniaze aj eurozóna a jedným z dôsledkov prísnejšej monetárnej politiky je už aj zvyšujúca sa atraktivita štátnych cenných papierov.

Ak však znášate riziko lepšie, analytik odporučil tohtoročné trendy, ktoré však so sebou môžu niesť aj vyšší výnos. Uviedol napríklad segment zdravotníctva, ktorý od vypuknutia pandémie zaznamenával rôzne inovácie vo vývoji liečiv a vakcín. „Klientom do tretice odporúčame malé americké spoločnosti, kde si myslíme, že je najväčší inovačný potenciál a priestor na rýchly rast,“ dodal Ďuriš.

Investície do krypta a nehnuteľností

Nehnuteľnosti a kryptomeny predstavujú posledné dva segmenty v analytikových odporúčaniach. Priblížil, že ceny nehnuteľností stagnujú alebo klesajú a sadzby hypotekárnych úverov zrejme v najbližších mesiacoch ešte viac porastú. „Investičná nehnuteľnosť za financie z hypotekárneho úveru sa preto dnes môže zdať ako dobrá kombinácia,“ dodal.

Kryptomeny však považuje skôr za doplnok investičného portfólia. „Na rozdiel od dlhopisov, nehnuteľností či akcií kryptomeny neprinášajú pravidelný takzvaný kupónový výnos. Musíte sa teda len spoľahnúť na stabilný rast ich ceny, čím sa zaraďujú skôr medzi komodity a tie sú pre dlhodobé investície zväčša nepoužiteľné,“ uzavrel Ďuriš.