Guvernér Bank of Japan (BOJ) Haruhiko Kuroda zmenil kurz globálnych trhov, keď do sveta investícií nalial japonskú hotovosť v hodnote 3,4 bilióna dolárov. Teraz je pravdepodobné, že jeho nástupca Kazuo Ueda si preberie dedičstvo a pokúsi sa zvrátiť tento trend. Informuje o tom Bloomberg.

Len niečo vyše týždňa pred významnou zmenou vedenia v BOJ sa investori pripravujú na zdanlivo nevyhnutný koniec desaťročia ultranízkych úrokových sadzieb, ktoré potrestali domácich sporiteľov a poslali množstvo peňazí do zámoria. Exodus sa zrýchlil po tom, čo sa H. Kuroda v roku 2016 rozhodol potlačiť výnosy dlhopisov, čo vyvrcholilo horou offshore investícií v hodnote viac ako dvoch tretín japonskej ekonomiky.

Nový guvernér zrejme nebude mať inú možnosť, než ukončiť najodvážnejší experiment s ľahkými peniazmi na svete, keďže rastúce úrokové sadzby inde už otriasajú medzinárodným bankovým sektorom a ohrozujú finančnú stabilitu. V stávke je veľa: Japonskí investori sú najväčšími zahraničnými držiteľmi amerických vládnych dlhopisov a vlastnia všetko od brazílskeho dlhu cez európske elektrárne až po balíky rizikových pôžičiek v štáte.

Hrozí, že zvýšenie nákladov na pôžičky Japonska zosilní výkyvy na globálnych dlhopisových trhoch, ktoré sú otrasené celoročnou kampaňou Federálneho rezervného systému v boji proti inflácii a novému nebezpečenstvu úverovej krízy. V tomto kontexte prísnejšia menová politika BOJ pravdepodobne zintenzívni kontrolu veriteľov v dôsledku nedávnych bankových turbulencií v USA a Európe.

Olej do ohňa

Zmena v politike v Japonsku je „ďalšou silou, ktorá sa nedoceňuje“ a „všetky ekonomiky G-3 tak či onak budú znižovať svoje súvahy a sprísňovať politiku“, keď k nej dôjde, povedal Jean Boivin, vedúci oddelenia BlackRock Investment Institute a bývalý zástupca guvernéra Bank of Canada. „Keď kontrolujete cenu a uvoľňujete priľnavosť, môže to byť náročné a chaotické. Myslíme si, že to, čo sa stane potom, je veľká vec.“

Obrátenie toku už prebieha. Japonskí investori predali v minulom roku rekordné množstvo zámorského dlhu, keďže miestne výnosy vzrástli na základe špekulácií, že BOJ znormalizuje politiku. H. Kuroda prilial olej do ohňa vlani v decembri, keď o zlomok uvoľnil kontrolu centrálnej banky nad výnosmi. V priebehu niekoľkých hodín sa japonské vládne dlhopisy prepadli a jen prudko vzrástol, čo otriaslo všetkým, od štátnych dlhopisov až po austrálsky dolár.

„Už bolo vidieť, ako sa tieto peniaze repatriovali späť do Japonska,“ povedal Jeffrey Atherton, portfóliový manažér Man GLG, ktorý je súčasťou Man Group, najväčšieho verejne obchodovaného hedžového fondu na svete. „Bolo by logické, keby si peniaze priniesli domov a nepodstupovali devízové riziko,“ povedal J. Atherton, ktorý riadi Japan CoreAlpha Equity Fund a v minulom roku porazil približne 94 percent svojich kolegov.

Zásah voči mene

Japonské ultranízke sadzby boli hlavným dôvodom, prečo japonský jen minulý rok klesol na 32-ročné minimum. Pre obchodníkov, ktorí hľadajú príjem, je to najlepšia možnosť financovať nákupy mien od brazílskych reálov až po indonézske rupie.

„Takmer určite to prispelo k výraznému poklesu jenu, masívnej dysfunkcii japonského dlhopisového trhu,“ povedal o Kurodovej politike bývalý minister vlády Spojeného kráľovstva a hlavný ekonóm Goldman Sachs Group Jim O'Neill. „Veľa z toho, čo sa stalo za Kurodovho času, sa čiastočne alebo úplne zvráti“, ak by jeho nástupca pokračoval v normalizácii politiky, hoci banková kríza môže spôsobiť, že úrady budú postupovať opatrnejšie, dodal.

Pridajte k tejto rovnici minuloročné historické straty z globálnych dlhopisov a japonskí investori majú podľa Akiru Takeiho, 36-ročného trhového veterána a peňažného manažéra v Asset Management One, ešte viac dôvodov na to, aby sa hrnuli domov.

„Japonskí dlhoví investori mali v minulom roku zlé skúsenosti mimo krajiny, pretože výrazný skok vo výnosoch ich prinútil znížiť straty, takže mnohí z nich ani nechcú vidieť zahraničné dlhopisy,“ povedal A. Takei so sídlom v Tokiu, ktorého firma dohliada na 460 miliárd dolárov. „Teraz si myslia, že nie všetky prostriedky musia byť investované v zahraničí, ale môžu byť investované lokálne.“

Nastupujúci prezident Dai-ichi Life Holdings, jedného z najväčších japonských inštitucionálnych investorov, potvrdil, že presúva viac peňazí do domácich dlhopisov zo zahraničných cenných papierov po tom, čo agresívne zvyšovanie sadzieb v USA spôsobilo, že zabezpečenie proti menovým rizikám bolo nákladné.

BOJ zostáva opatrná

Nedávny prieskum agentúry Bloomberg ukázal, že 41 percent pozorovateľov BOJ očakáva sprísnenie v júni oproti 26 percentám vo februári, zatiaľ čo bývalý japonský námestník ministra financií Eisuke Sakakibara povedal, že BOJ môže zvýšiť sadzby do októbra.

Zhrnutie stanovísk zo zasadnutia BOJ 9. až 10. marca ukázalo, že centrálna banka zostáva opatrná pri vykonávaní svojej politiky pred dosiahnutím svojho inflačného cieľa. A to aj po tom, čo sa japonská inflácia zrýchlila nad štyri a stanovila nové štyri desaťročia.

Richard Clarida, ktorý pôsobil ako podpredseda Federálneho rezervného systému v rokoch 2018 až 2022, má pravdepodobne väčší prehľad po tom, čo roky poznal H. Kurodu a zvažoval vplyv Japonska na americkú a globálnu menovú politiku.

„Trhy za vlády Ueda pomerne skoro očakávajú, že kontrola výnosovej krivky bude zrušená,“ povedal R. Clarida, ktorý je teraz globálnym ekonomickým poradcom v Pacific Investment Management a dodal, že sprísnenie politiky Japonska bude pre trhy „historickým momentom“, hoci nemusí byť „hnacou silou globálnych dlhopisov“.

Postupný posun

Niektorí ďalší pozorovatelia trhu majú skromnejšie očakávania, čo sa stane, keď BOJ zruší svoj stimulačný program. Ayako Seraová, trhová strategička v Sumitomo Mitsui Trust Bank, vidí medzeru medzi americko-japonskými sadzbami pretrvávajúcu do určitej miery, keďže je nepravdepodobné, že Fed pristúpi k výraznému zníženiu sadzieb, ak inflácia zostane vysoká. Zároveň sa neočakáva, že BOJ výrazne zvýši v najbližšom období sadzby.

„Je dôležité posúdiť akékoľvek vylepšenia a výhľady celého balíka menovej politiky BOJ, keď uvažujeme o ich dôsledkoch na cezhraničné toky finančných prostriedkov,“ povedala. Pre ostatných, ako je 36-ročný veterán trhov Rajeev De Mello, je pravdepodobne len otázkou času, kedy bude musieť K. Ueda konať a dôsledky môžu byť globálne.

„Plne súhlasím s konsenzom, že BOJ sprísni - budú chcieť túto politiku ukončiť čo najskôr,“ povedal R. De Mello, finančný manažér v GAMA Asset Management v Ženeve. „Závisí to od dôveryhodnosti centrálnej banky, závisí to od inflačných podmienok, ktoré sa teraz čoraz viac plnia - v Japonsku príde normalizácia.“