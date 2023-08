Trnavský samosprávny kraj (TTSK) dokončil komplexnú modernizáciu mosta ponad rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci. Rekonštrukcia bola symbolicky ukončená 3. augusta spustením iluminácie mosta, ako jedného z nových prvkov na konštrukcii.

„Ide o jednu z najväčších infraštruktúrnych investícií Trnavského samosprávneho kraja za ostatných päť rokov. Urobili sme pred začatím rekonštrukcie nepopulárne rozhodnutie, ale veľmi potrebné. Z môjho pohľadu aj odvážne rozhodnutie, keďže sa tak stalo počas vtedajšieho volebného roka. Dovolím si tvrdiť, že keby sme k tomuto nepristúpili, možno by dnes zvyšky mosta ležali na dne rieky,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Náklady na výstavbu mosta predstavujú 5,6 milióna eur. Na projekt získal TTSK nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Zdroje z eurofondov a štátneho rozpočtu by mali tvoriť príspevok vo výške 5,3 milióna eur.

„Doteraz sme preplatili 2,6 milióna a ďalšie žiadosti o platbu čoskoro preplatíme. Plánovaný termín ukončenia projektu bol v polovici júna. Sme na začiatku augusta a projekt je už dokončený. Bol by som spokojný, ak by sme mali všetky projekty, ktoré meškajú len takýto krátky čas,“ informoval generálny riaditeľ sekcie IROP na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Albert Németh.

Komplexná rekonštrukcia mosta si vyžadovala logistiku a koordináciu mnohých subjektov. „Od uzatvorenia mosta uplynulo 541 dní a po neľahkom období najdlhší krajský most v dĺžke 343 metrov opäť plnohodnotne prepája oba brehy Váhu. Jeho význam vzrástol aj vďaka rozšíreniu a novým cyklochodníkom. Tým ponúkame zelenú alternatívu pri dochádzaní za prácou či školou, alebo pri používaní mosta. Ďalšou novinkou je iluminácia, teda osvetlenie, ktoré tvorí 299 LED svetiel. To spraví z mosta výrazný mestotvorný prvok, a to bol aj náš zámer,“ doplnil predseda TTSK.