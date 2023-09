Šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár si po predbežných výsledkoch predčasných parlamentných volieb nemyslí, že to jeho strana dotiahne do parlamentu.

„Na parlament to už hnutie Sme rodina asi nevytlačí, takže vnímame to ako vôľu ľudí. Takto sa rozhodli, musíme to rešpektovať, musíme sa s tým vysporiadať,“ povedal.

Podpredseda hnutia Peter Pčolinský si po priebežných výsledkoch nemyslí, že by mal Kollár odísť z funkcie. „Predsedníctvo bude rokovať až po voľbách, ale ja osobne si nemyslím, že by Boris mal odstúpiť,“ uviedol.