Očakáva sa, že Európska centrálna banka vo štvrtok zvýši úrokovú sadzbu o ďalších 50 bázických bodov, a to aj napriek obavám o finančnú stabilitu, ktoré sú opäť na stole v súvislosti s kolapsom Silicon Valley Bank (SVB) v USA, píše portál CNBC.

Európske trhy v pondelok uzavreli obchodovanie výrazne nižšie v dôsledku dopadu krízy SVB. Banku prevzali regulátori po tom, čo masívne výbery deň predtým vytvorili „bankový run“. HSBC následne súhlasila s kúpou britskej pobočky problémového amerického veriteľa zameraného na technologické startupy za jednu libru. Európske banky v pondelok zaznamenali najhorší deň za viac ako rok, keď klesli o 5,65 percenta, čo je ich najhorší deň od 4. marca 2022.

Podľa analytikov sa však neočakáva, že by tieto otrasy zmenili názor prezidentky Christine Lagardeovej a Rady guvernérov v snahe o zvyšovanie sadzby. Sylvain Broyer, hlavný ekonóm pre EMEA v S&P Global Ratings, uviedol, že ECB stále „musí bojovať proti problému inflácie, ktorý sa stáva čoraz horším“.

Vysoko nad cieľom

Inflácia v eurozóne zostáva oveľa vyššia, ako je cieľ ECB na úrovni dvoch percent. Celková februárová inflácia dosiahla 8,5 percenta, čo je viac ako stredný odhad a len o niečo nižšie ako januárových 8,6 percenta. Jadrová inflácia, na ktorú sa teraz tvorcovia politiky zameriavajú, sa zrýchlila na 5,6 z 5,3 percenta. To posilňuje očakávania, že banka bánk bude musieť tlačiť náklady na pôžičky ešte vyššie.

Kľúčová sadzba ECB je v súčasnosti na úrovni 2,5 percenta, môže však porásť až na štyri. „Okrem krátkodobého vývoja jadrovej a základnej inflácie, ktorá ešte nedosiahla svoj vrchol, sú kľúčovými faktormi konečnej sadzby rast miezd, fiškálna pozícia a finančné podmienky,“ povedal Mark Wall z Deutsche Bank.

„Myslíme si, že ECB nebude chýbať konsenzus, aby sa v máji výslovne zaviazala k ďalšiemu 50bp posunu, vzhľadom na viditeľné rozdiely v Rade guvernérov o ďalších krokoch,“ uviedol Paul Hollingsworth, hlavný európsky ekonóm BNP Paribas. „Nedávne komentáre členov rady naznačujú podstatné rozdiely v rozsahu a tempe budúceho sprísnenia.“

Existujú však aj zástancovia holubičej politiky, keď taliansky náprotivok Ignazio Visco povedal, že neoceňuje vyhlásenia kolegov o budúcom a dlhotrvajúcom zvyšovaní úrokových sadzieb.

Európska centrálna banka vo štvrtok zverejní aj aktualizovanú verziu svojich odborných prognóz rastu a inflácie. „Vo svojich nových prognózach zamestnancov očakávame, že ECB možno mierne zvýši svoje prognózy rastu na tento rok (slabšie ceny energií) a zníži ich na roky 2024-25 (v dôsledku sprísňovania politiky), pričom zvýši svoju prognózu jadrovej inflácie na tento rok,“ uviedol Anatoli Annenkov, pozorovateľ ECB zo Societe Generale.

Vsadil na jedno percento

Paradoxne, jeden obchodník vsadil na to, že ECB v budúcom roku zníži náklady na pôžičky pod jedno percento. Ide o radikálny názor, keďže peňažné trhy predpokladajú rast základnej sadzby na približne 3,5 percenta do polovice roku 2024. Ak by mu stávka vyšla, vrátilo by sa mu 175 miliónov eur alebo viac ako 12-násobok zaplatenej prémie vo výške 14 miliónov eur. Totožnosť obchodníka, o ktorého stávke informoval Bloomberg, nebolo možné overiť.

Obchodník uzavrel stávku v utorok s použitím opcií viazaných na trojmesačné futures euribor, referenčnú sadzbu financovania v eurách. Tento kurz v ten istý deň klesol najviac od roku 2001, keďže sa počíta s tým, že ECB sa bude držať agresívneho zvýšenia.

Naposledy bola miera pod jedno percento v októbri, roky bola na úrovni pod nulou v dôsledku dlhovej krízy v eurozóne.