Vyučovací predmet telesná a športová výchova by mohla byť povinným predmetom na základných školách (ZŠ) v rozsahu minimálne troch hodín týždenne a na stredných školách dve hodiny týždenne. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov z OĽaNO a Sme rodina.

Výnimku by mali podľa návrhu základné školy, ktoré majú menej ako päť tried, keďže sa predpokladá, že nemajú telocvičňu. „Predmetná právna úprava umožňuje školám vyučovať telesnú a športovú výchovu nad minimálny rozsah napríklad prostredníctvom zvýšenia cez voliteľné (disponibilné) hodiny,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe.

Predkladatelia tvrdia, že telesná a športová výchova je jediným predmetom, ktorý má priamy vplyv na fyzické aj duševné zdravie detí a mládeže. „Štatistiky ukazujú, že pre 30 percent detí a mládeže je práve predmet telesná a športová výchova jediným fyzickým pohybom. Ďalších 40 percent detí vykonáva fyzickú aktivitu alebo športuje len príležitostne,“ skonštatovali. Navrhovaná legislatíva by v prípade schválenia mohla byť účinná od 1. septembra.

V máji minulého roka vyzvali členovia parlamentného školského výboru vtedajšieho ministra školstva Branislava Gröhlinga prijať opatrenia na zavedenie tretej hodiny telesnej výchovy na základných a stredných školách, a to fixáciou disponibilnej hodiny. Ministerstvo vtedy reagovalo, že školy majú možnosť mať tretiu hodinu telesnej a športovej výchovy z disponibilných hodín, pričom ide o kompetenciu riaditeľa školy.