Klimatická zmena ohrozuje budúcnosť lyžiarskych stredísk v Európe. Podľa novej štúdie nedostatok prírodného snehu nebudú schopné dostatočne kompenzovať ani zariadenia na výrobu umelého snehu.

Ak globálne otepľovanie spôsobí nárast priemernej teploty o dva stupne Celzia, približne polovica európskych lyžiarskych stredísk bude čeliť vysokému riziku nedostatku snehu. Vyplýva to zo štúdie zverejnenej vo vedeckom časopise Nature Climate Change.

V prípade zvýšenia teploty o tri stupne Celzia v tomto storočí bude hrozbe nedostatku snehu na zimné športy čeliť 91 percent lyžiarskych centier v Európe. Ak sa oteplí o štyri stupne, nedostatok snehu bude hroziť takmer všetkým týmto strediskám.

Európa je významným centrom lyžovania, keďže na kontinente sa nachádza asi polovica všetkých lyžiarskych stredísk na svete. Autori štúdie skúmali 2234 stredísk v 28 európskych krajinách.

Ak by sa podarilo obmedziť nárast teplôt na 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predpriemyselným obdobím, čo je cieľ parížskej klimatickej dohody, potom by vysoké riziko nedostatku snehu hrozilo 32 percentám lyžiarskych stredísk. Výroba umelého snehu by tento podiel mohla obmedziť na 14 až 26 percent, tvrdí štúdia.

Experti však poukazujú na to, že by to zvýšilo spotrebu vody a elektriny a tým aj emisie skleníkových plynov v týchto strediskách.

Autori štúdie odporúčajú zainteresovaným prehodnotiť, či by niektoré regióny mali zostať závislé od zimného športového turizmu, najmä v súvislosti s vysokými nárokmi na energie a vodu.