Z čela Svetového ekonomického fóra (WEF) odstúpil jeho 87-ročný zakladateľ Klaus Schwab. Organizácia, ktorá organizuje každoročnú konferenciu špičiek svetového biznisu a politiky vo švajčiarskom Davose, to oznámila v dnešnom vyhlásení.

Správna rada WEF na sobotňajšom mimoriadnom zasadnutí Schwabovu rezignáciu prijala a dočasným predsedom vymenovala doterajšieho podpredsedu Petra Brabecka-Letmathea, niekdajšieho generálneho riaditeľa spoločnosti Nestlé. Zároveň ustanovila komisiu poverenú výberom Schwabovho plnohodnotného nástupcu.

Inštitúcia so sídlom v Ženeve už skôr oznámila, že Schwab vo funkcii skončí bez toho, aby spresnila, kedy sa tak stane. „V nadväznosti na moje nedávne oznámenie a vzhľadom na to, že vstupujem do svojho 88. roku života, som sa rozhodol s okamžitou platnosťou odstúpiť z funkcie predsedu a člena správnej rady,“ uviedol Schwab.

Podľa serveru listu Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Schwab odstúpil narýchlo.

„Starostlivo naplánované nástupníctvo vo firme vyzerá inak.“ píše FAZ. V posledných rokoch podľa serveru silnela kritika predsedu WEF. Významní finančníci vyjadrovali výhrady k tematickému zameraniu davoskej akcie.

Jedna z vnútorných kritik sa potom týkala vnútorného riadenia fóra. Vlani v lete médiá informovali o sťažnostiach bývalých zamestnancov na sexizmus a rasizmus v organizácii. Schwab a fórum tieto obvinenia odmietli.

Schwab fórum založil v roku 1971, odvtedy stál na čele organizácie. Dnes je Svetové ekonomické fórum so sídlom pri Ženevskom jazere inštitúcií s približne 1 000 zamestnancami a obratom 400 miliónov švajčiarskych frankov, ktorá okrem každoročnej konferencie v Davose organizuje aj ďalšie akcie, pripomenul FAZ.