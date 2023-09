Ak si všetky strany budú dávať pred voľbami „červené čiary“ v súvislosti s možnou povolebnou spoluprácou, žiadna vláda nevznikne. Vyhlásil to predseda Národnej rady SR a Sme rodina Boris Kollár v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka to vníma rovnako. Nevidí zmysel v tom, aby sa ešte pred voľbami vyjednávalo o tom, ako bude vyzerať vládny program či koaličná zmluva.

Výzvy, ktoré spájajú všetkých Slovákov

„Ak si všetci dajú červené čiary, tak vláda nevznikne,“ upozornil Kollár. Podotkol, že krajina je v takom stave, že bude potrebné riešiť najmä ceny energií, potravín, zdravotníctvo, školstvo a podobne. „A toto všetko potrebujú aj príslušníci LGBTI, konzervatívci, všetci. Máme toľko spoločných tém, ktoré potrebujeme posunúť dopredu, že sa nemusíme vôbec povadiť na kultúrno-etických otázkach, len ich potrebujeme dať do úzadia,“ skonštatoval.

Doplnil, že Sme rodina má aj konzervatívnych, aj liberálnych členov. Preto majú podľa jeho slov dohodu, že v parlamente majú pri kultúrno-etických otázkach voľnú ruku na hlasovanie, no nemôžu ich predkladať. Pri skladaní novej vlády to podľa neho bez kompromisov nepôjde.

Parametre progresívcov

„Máme svoj program, priority, ale nekreslíme červené čiary dopredu, lebo to berie nádej ľuďom, že môže vzniknúť vláda bez Roberta Fica,“ poznamenal Šimečka. Priblížil, že parametrami pre spoluprácu bude pre PS to, aby šlo o demokratické strany s proeurópskou orientáciou. Považuje za pochopiteľné, že niektoré strany majú v programoch veci, s ktorými PS nesúhlasí, no priestor na vyjednávanie vidí po voľbách.

Za kľúčovú pre PS označil rovnosť, a teda aby malo Slovensko konečne inštitút životných partnerstiev. Nejde pritom podľa neho o ideológiu, ale o rovnosť práv.

Čo sa týka registrovaných partnerstiev, Kollár by podporil napríklad formu fiduciárnych vyhlásení, o ktorých sa už v minulosti diskutovalo. Kultúrno-etické návrhy by však dal po voľbách bokom, aby sa uprednostnilo riešenie vážnejších otázok.