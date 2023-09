Spoločnosť Kia Slovakia spustila v Tepličke nad Váhom výrobu jubilejnej edície modelu Sportage pri príležitosti 30. výročia jeho celosvetovej výroby.

Podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Potočka začali v roku 2006 vyrábať druhú generáciu modelu Sportage a odvtedy zišlo z liniek závodu už viac ako 2,36 milióna kusov.

Doplnil, že vyrobili viac ako 100-tisíc kusov modelu druhej generácie, viac ako 800-tisíc kusov modelu tretej generácie a viac ako 1,1 milióna kusov štvrtej generácie. Od roku 2021 postupne pribúdajú autá piatej generácie.

„S celkovým podielom 53 percent od začiatku produkcie v našom závode je to najúspešnejší model. Čo sa týka jeho piatej generácie, sme jediný závod na svete, kde sa vyrába jeho kratšia, európska verzia. Doteraz sme vyrobili vyše 330-tisíc kusov a dá sa očakávať, že bude úspešná ako predchádzajúca verzia,“ uviedol.

Zo závodu v Tepličke nad Váhom distribuovali Sportage zákazníkom do 104 krajín.

„Najviac do Veľkej Británie. Exportovali sme ich aj do vzdialenejších krajín ako Austrália či Nový Zéland, to sa však týkalo len tretej generácie modelu. Na Slovensku si za 17 rokov výroby našlo svojho majiteľa 25-tisíc kusov tohto modelu,“ dodal.