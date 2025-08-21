Stovky súčasných a bývalých zamestnancov verejného zdravotníctva v USA obvinili ministra Roberta F. Kennedyho z rozkladu zdravotnej infraštruktúry a šírenia nepravdivých informácií. Tvrdia, že ohrozuje zdravie národa.
Robert F. Kennedy, synovec zavraždeného prezidenta Johna F. Kennedyho, od nástupu do funkcie opakovane spochybňuje vedecký konsenzus o vakcínach. Odborníci jeho postoj odsudzujú.
Otvorený list vyšiel dva týždne po ozbrojenom útoku na sídlo Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb v Atlante. Útočník, ktorý pripisoval svoje zdravotné problémy vakcíne proti ochoreniu COVID-19, 8. augusta zastrelil policajta. Signatári listu varujú pred rastúcou nedôverou vo verejné inštitúcie, podnecovanou spolitizovanou rétorikou.
Federálni zamestnanci podobne kritizovali aj administratívu Donalda Trumpa. Petíciu adresovanú Kongresu, ktorá prekročila 12 600 podpisov, podpísala časť signatárov anonymne pre riziko sankcií. Skúsenosť potvrdzuje najmenej 140 pracovníkov Agentúry na ochranu životného prostredia, ktorých po verejnom vystúpení proti vláde dočasne suspendovali.