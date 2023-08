Kedysi najbohatšia žena Ázie prišla za necelé dva roky o viac bohatstva než ktorýkoľvek iný miliardár na svete, píše agentúra Bloomberg.

Majetok Chuej-jen Jangovej, predsedníčky Country Garden, klesol o 84 percent od vrcholu v júni 2021. Iba v utorok sa jej bohatstvo zmenšilo o 8,2 percenta. Country Garden nestihol zaplatiť kupónové platby so splatnosťou v pondelok. Ak to do 30 dní nenapraví, hrozí mu vyhlásenie platobnej neschopnosti.

Jangovej bohatstvo oproti vrcholu z roku 2021 kleslo celkovo o 28,6 miliardy dolárov. V súčasnosti preto disponuje majetkom v hodnote 5,5 miliardy dolárov. Ide o najväčší dolárový pokles medzi ultra bohatými, ktorých Bloomberg v rámci indexu miliardárov sleduje.

Bohatstvo 41-ročnej magnátky pochádza hlavne z jej podielu v Country Garden, ktorého akcie sa tento rok znížili takmer o 60 percent. Dôvodom sú klesajúce predaje domov a nezadržateľne stúpajúce náklady na refinancovanie, ktoré postihli čínsky trh s nehnuteľnosťami. Firma so sídlom vo Fo-šane, ktorá obchoduje na burze v Hongkongu, dosiahla v hospodárskom roku 2022 tržby vo výške 430 miliárd jüanov (60 miliárd dolárov).