Možno bol váš steak neprepečený alebo polievka studená. Bez ohľadu na kulinárske faux pas môže byť neslušné poslať späť jedlo, keď ste v reštaurácii. Shengxin Sun bola desať rokov manažérkou reštaurácií v meste Columbia v americkom štáte Missouri. Zažil celé spektrum reakcií zákazníkov, ktorí neboli spokojní s naservírovaným pokrmom.



„Jedna zákazníčka raz skonzumovala viac ako polovicu jedla a potom povedala, že jej nechutí. Žiadala, aby jej personál kuchyne pripravil niečo iné,“ hovorí S. Sun pre CNBC. „Jej postoj bol hrubý a po pripomienke, že väčšinu vecí na tanieri zjedla, povedala: ‚No, je mi to jedno, nemá zákazník vždy pravdu?´ Povedala som, že sa mi to nepáči.“



Posielať jedlo späť treba s rešpektom, pripomína bývalá manažérka. Keď napríklad „nespĺňa vaše očakávania“, je pochopiteľné, že ho chcete poslať späť. „Ak vám jedlo nechutí alebo nespĺňa vaše očakávania, napríklad mäso je prepečené alebo zelenina príliš surová, alebo, ak je jedlo nejakým spôsobom kontaminované, určite by ste ho mali poslať späť,“ hovorí.



Nie je však v poriadku vrátiť jedlo, ak „ste už zjedli aspoň polovicu porcie,“ pripomína S. Sun.

Tiež nemusí byť vhodné posielať jedlo späť, ak za to neplatíte vy, pridáva sa Sara Jane Ho, expertka na etiketu a moderátorka seriálu Netflixu o etikete „Mind Your Manners“. „Ak vás pozvú na príjemnú večeru do reštaurácie a niekto iný to platí, nie je to na mieste,“ hovorí expertka a dodáva, pokiaľ v tom nie je „niečo ako červ“, mali by ste jednoducho prijať jedlo zadarmo.



Kumšt je aj v tom, ako zdvorilo jedlo vrátiť. Najdôležitejším faktorom je tón, pripomína S. Sun. Buďte pokojní a používajte slová ako „prosím“ a „ďakujem“. „Začnite tým, že pekne povedzte, aký máte s jedlom problém, a zdvorilo sa opýtajte, či ho obsluha môže vrátiť, či ho nemôžu pripraviť inak, alebo vám dajú niečo iné,“ hovorí expertka.

Na zmiernenie napätia si môžete aj zavtipkovať. „Niekedy mám pocit, že v trápnej situácii vám vtip môže pomôcť,“ hovorí bývalá manažérka reštaurácií. S. J. Ho zdôrazňuje, že najdôležitejšie je byť slušný. „Dajte im najavo, že nie ste spokojní, ale nerobte scény. Zachovajte neutrálny tón,“ hovorí S. J. Ho s tým, že hosť by nemal požadovať vrátenie peňazí.