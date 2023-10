Pre Briana Smitha a Jackie Cuscunaovú, spoluzakladateľov sieti zmrzlinární Ample Hills Creamery, bolo budovanie vlastného biznisu plné výziev a prekážok, píše portál CNBC.

Stávka na neistotu

Už začiatky boli veľmi riskantné. Cuscunaová v tom čase pracovala ako učiteľka s 20-ročnou praxou a Smith písal scenáre pre televíznu stanicu Syfy. Vo voľnom čase pre priateľov a rodinu rád vyrábal zmrzlinu.

Manželia sa preto v roku 2010 rozhodli otvoriť si firmu so zmrzlinou. Namiesto stánku zvolili vozík, z ktorého predávali kvalitnú zmrzlinu v príchutiach, ktorým neodolali ani dospelí.

O rok neskôr investovali Smith s manželkou životné úspory vo výške 225-tisíc dolárov do otvorenia kamenného obchodu v New Yorku, kde si zákazníci mohli kúpiť zmrzlinu napríklad s kúskami sušienok, cereáliami či zemiakovými lupienkami. Keď sa firme najviac darilo mala hodnotu 40 miliónov dolárov, 13 predajní a internetový obchod, ktorý posielal zmrzlinu do všetkých kútov Spojených štátov.

Celebrity od Stevena Spielberga po Oprah Winfreyovú nevedeli o maškrte od Ample Hills prestať básniť. Generálny riaditeľ Disney Bob Iger manželom dokonca navrhol, aby otvorili obchod v stredisku Walt Disney World v Orlande na Floride. Rastúca popularita Ample Hills sa neskôr ukázala byť začiatkom jeho pádu.

Krach impéria

V roku 2014 prišli Smith a Cuscunaová na to, ako vyriešiť čoraz väčší dopyt zo strany zákazníkov. „Potrebovali sme postaviť továreň,“ vysvetlil Smith. Manželom sa v tejto súvislosti podarilo od investorov vyzbierať 19 miliónov dolárov, ktoré v roku 2018 využili nielen na výstavbu obrovskej zmrzlinovej továrne, ale aj na otvorenie ďalších kamenných predajní.

Smitha s Cuscunaovou rozmach impéria tak tešil, že si nevšimli problémy, ktoré sa začali vynárať. Vďaka novej továrni zásoby vždy prekračovali dopyt, ich jedinečné suroviny upchávali výrobné zariadenia a špeciálne navrhnuté nádoby na zmrzlinu predražili rozpočet o státisíce dolárov. „Len za stroj na plnenie sme dali 450-tisíc dolárov,“ prezradil Smith. Stroj však nádoby plnil buď nedostatočne, alebo až príliš, čo viedlo k nadmernému plytvaniu produktom.

„Finančný riaditeľ nám vtedy oznámil, že zrejme nebudeme mať dosť peňazí na to, aby sme prežili zimu 2019,“ zaspomínal si Smith. Manželia preto okamžite začali obvolávať investorov a žiadať ich o ďalšie peniaze. Bezúspešne.

V marci 2020 vyhlásil Ample Hills bankrot. O šesť mesiacov neskôr podali žiadosť o osobný bankrot aj Smith s manželkou. V júni 2020 odkúpil sieť zmrzlinární výrobca súčiastok Schmitt Industries, ktorý mal záujem vstúpiť do potravinárskeho priemyslu, za jeden milión dolárov. Väčšinu peňazí z predaja však museli manželia vrátiť veriteľom.

Opäť na nohách

Aj napriek neúspechu sa manželia rozhodli nevzdať a v roku 2021 si v Brooklyne otvorili zmrzlináreň The Social. V júni sa im dokonca vďaka pomoci investorov podarilo odkúpiť späť značku Ample Hills za 150-tisíc dolárov.

Tržby z oboch firiem dosiahli v júli, ktorý je v Spojených štátoch národným mesiacom zmrzliny, úroveň 350-tisíc dolárov. „Každá jedna predajňa je zisková,“ dodal Smith, ktorý sa chce teraz spolu s manželkou zamerať najmä na rozvoj oboch značiek.