Druhá najväčšia ekonomika sveta, teda Čína, ktorá je domovom viac ako 1,4 miliardy ľudí, čelí množstvu problémov od pomalého rastu, vysokej nezamestnanosti mladých ľudí po chaos na trhu s nehnuteľnosťami. Predseda vysoko zadlženého developera Evergrande je pod policajným dohľadom a akcie spoločnosti boli na burze pozastavené, pripomína BBC.



Tieto problémy spôsobujú Pekingu veľký hlavybôľ, no zamyslieť nad nimi by sa mal aj zvyšok sveta. Faktom je, že stovky veľkých globálnych spoločností ako Apple, Volkswagen a Burberry získavajú veľkú časť svojich príjmov z obrovského čínskeho spotrebiteľského trhu, pričom pocítia, že domácnosti v Číne budú míňať menej. Dominový efekt potom pocítia tisíce dodávateľov a pracovníkov po celom svete, ktorí sa na tieto spoločnosti spoliehajú.



Keď si uvedomíme, že Čína je zodpovedná za viac ako tretinu globálneho rastu, akékoľvek spomalenie bude citeľné aj za jej hranicami. Americká ratingová agentúra Fitch v auguste uviedla, že spomalenie Číny „vrhá tieň na vyhliadky globálneho rastu“ a znížila svoju predpoveď pre celý svet v roku 2024.



Podľa niektorých ekonómov je však predstava, že Čína je motorom globálneho blahobytu, prehnaná. „Matematicky áno, Čína predstavuje približne 40 percent globálneho rastu,“ hovorí ekonóm z Čínskeho centra Oxfordskej univerzity George Magnus. Ale komu tento rast prospieva?, pýta sa. „Čína má obrovský obchodný prebytok. Oveľa viac vyváža, ako dováža, takže to, o koľko Čína rastie, alebo nerastie, hovorí v skutočnosti viac o Číne ako o zvyšku sveta.“

Dobrá aj zlá správa

Čína míňa teraz menej na tovary a služby, no klesol aj dopyt po surovinách a komoditách. V auguste krajina doviezla takmer o deväť percent menej v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. „Najviac to zasiahne veľkých exportérov, ako je Austrália, Brazília a niekoľko krajín v Afrike,“ hovorí Roland Rajah z Lowyho inštitútu pre medzinárodnú politiku v Sydney.



Slabý dopyt v Číne takisto znamená, že tamojšie ceny zostanú nízke. Z pohľadu západného spotrebiteľa by to bolo vítané. „Je to dobrá správa pre ľudí a podniky, ktoré sa snažia vysporiadať s vysokou infláciou,“ dodáva R. Rajah. Takže z krátkodobého hľadiska môžu bežní spotrebitelia profitovať zo spomalenia Číny. Avšak pre krajiny rozvojového sveta sú otázniky dlhodobejšieho charakteru.



Odhaduje sa, že za posledných desať rokov Čína investovala viac ako bilión dolárov do obrovských infraštruktúrnych projektov známych ako Iniciatíva pásu a cesty. Viac ako 150 krajín získalo čínske peniaze a technológie na výstavbu ciest, letísk, námorných prístavov a mostov. Tieto projekty môžu začať pokrivkávať, ak ekonomické problémy Číny budú pretrvávať.

Menej predvídateľný vodca

Ďalšou oblasťou je zahraničná politika. Niektorí tvrdia, že zraniteľnejšia Čína sa môže snažiť napraviť poškodené vzťahy s USA. Americké obchodné obmedzenia čiastočne prispeli k 25 percentnému poklesu čínskeho exportu do USA v prvej polovici tohto roka.



Neexistuje však žiadny dôkaz, ktorý by naznačoval, že čínsky prístup sa zmierňuje. Peking pokračuje v odvetných opatreniach a často hovorí o „studenej vojne“ zo strany západných krajín. Udržiava dobré vzťahy s autoritárskymi vodcami sankcionovaných režimov, ako sú ruský Vladimir Putin a sýrsky prezident Bašár Asad.

Republikánsky kongresman Mike Gallagher, spolupredseda výboru Snemovne reprezentantov pre Čínu, začiatkom tohto mesiaca uviedol, že problémy doma spôsobujú, že čínsky vodca Si Ťin-pching je „menej vypočítateľný“ a môže sa v súvislosti s Taiwanom dopustiť„veľmi hlúpeho činu“.



Ako tvrdí R. Rajah, ak sa ukáže, že čínsky „ekonomický zázrak sa skončil“, potom by reakcia komunistickej strany „mohla byť veľmi dôsledná“. Existuje však veľa ľudí, ktorí túto predstavu odmietajú, vrátane amerického prezidenta Joea Bidena. Keď sa ho pýtali na túto možnosť, povedal, že čínsky prezident má momentálne „plné ruky práce“ s riešením ekonomických problémov krajiny. „Nemyslím si, že to spôsobí čínsku inváziu na Taiwan, v skutočnosti je to naopak. Čína pravdepodobne nemá také kapacity ako predtým,“ povedal J. Biden.