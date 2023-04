Úrady v New Yorku začiatkom marca 2023 zatkli čínskeho miliardára Kua Wen-kueja pre podozrenia z podvodu, informuje agentúra Bloomberg.

Kuo americký súd požiadal, aby ho z väzby prepustil na kauciu vo výške 25 miliónov dolárov. Miliardár argumentuje, že uňho neexistuje žiadne riziko úteku z krajiny, keďže by sa podľa svojich slov ocitol v oveľa horšej situácii, keby zo Spojených štátov ušiel, než keby v nich ostal a čelil súdnemu konaniu.

Kuo navyše poznamenal, že Spojené štáty neopustil už od roku 2017, keď tu požiadal o politický azyl pre seba a svoju rodinu. Ak by z krajiny ušiel, tak by sa podľa svojich slov ocitol v oveľa väčšom nebezpečenstve, než mu hrozí v Amerike, keďže by k nemu mala prístup Komunistická strana Číny, ktorej je už dlhodobo cieľom.

„Pán Kuo by pravdepodobne čelil oveľa horšiemu osudu, než uväzneniu v Spojených štátoch, keby sa pokúsil ujsť,“ napísali miliardárovi právnici v liste sudcovi.

Kuo a jeho finančný poradca čelia obvineniam zo sprisahania, elektronického podvodu, podvodu s cennými papiermi a prania špinavých peňazí. Prokuratúra tvrdí, že dvojica s cieľom pripraviť tisíce obetí o viac než jednu miliardu dolárov zosnovala sériu zložitých a fiktívnych podnikov a investičných príležitostí.

Kuovi právnici súd ubezpečili, že ich klient nemá v pláne ohroziť svoj vzťah s manželkou a dcérou tým, že by ich opustil a nechal v Spojených štátoch samé. Okrem toho argumentujú, že Kuo nepredstavuje pre verejnosť hrozbu, keďže on sám navrhol podmienky svojho prepustenia, ktoré zahŕňajú domáce väzenie, monitorovanie pohybu prostredníctvom zariadenia GPS a obmedzenia týkajúce sa jeho schopnosti zapájať sa do finančných prevodov.