Ďalším zo série ostrých výpadov proti Európskej únii predznamenal vo štvrtok maďarský premiér Viktor Orbán svoje vystúpenie na summite lídrov EÚ v Bruseli. Vo videu podčiarknutom dramatickou hudbou sa na svojom twitterovom účte pýta Európskej komisie, kde sú peniaze európskych daňových poplatníkov a kto priviedol EÚ na hranu bankrotu. Niektorí bruselskí novinári mu vzápätí pripomenuli, že európske peniaze končia aj vo vreckách ľudí politicky spojených s Orbánom.

Nacionálno-konzervatívny maďarský premiér už niekoľko rokov stavia svoju kampaň na kritike Únie a jej inštitúcií. Orbán napríklad tvrdí, že chce EÚ jeho krajinu zaplaviť utečencami a zasahuje do zvrchovaných právomocí Budapešti. Témou štvrtkového summitu je práve migrácia, kde Orbán odmieta začiatkom júna dohodnuté pravidlá o pomoci štátom preťaženým žiadateľmi o azyl.

Pred štvrtkovým rokovaním s únijnými kolegami si však vybral tému viacročného únijného rozpočtu, o ktorom budú lídri tiež hovoriť.

„Všetci tu v Bruseli sa pýtajú na jednu vec: Kde sú tie peniaze,“ hovorí maďarský premiér vo videu zostrihanom zo záberov budov únijných inštitúcií a Orbánovho rokovania s ostatnými lídrami. Jeho narážka smeruje na 66 miliárd eur, ktorými navrhla Európska komisia doplniť viacročný rozpočet na roky 2021 až 2027 kvôli nečakaným výdavkom vyvolaným vojnou na Ukrajine, migráciou či infláciou.

Problémové projekty v Maďarsku

Brusel podľa neho chce peniaze, aby lákal do Európy migrantov alebo zvyšoval platy úradníkov. Dve tretiny z 15 miliárd eur navrhnutých komisiou na migráciu pritom majú putovať do štátov mimo Únie a znížiť tak počet ľudí smerujúcich do EÚ.

Maďarsko má v súčasnosti pre problémy s korupciou, konflikty záujmov a nejasnosti pri verejnom obstarávaní zablokovaných viac ako 14 miliárd eur. Budapešť po rokoch odmietania súhlasila s požadovanými reformami, zatiaľ ich však podľa Bruselu nepreviedla do praxe.

Niektorí európski novinári sa nad Orbánovou otázkou pozastavovali a pripomínali, že európske úrady vyšetrujú množstvo problémových projektov, do ktorých v Maďarsku zamierili európske peniaze. „Férová otázka. Časť peňazí je napríklad tu,“ odkázal šéfredaktor webu Brussels Report Pieter Cleppe na články venované projektu visutého chodníka na východe Maďarska. Ten si starosta z Orbánovej strany Mihály Filemon nechal za údajne predraženú cenu z peňazí EÚ postaviť na vlastnom pozemku. Práve Orbánovo „prihrávanie“ peňazí spriateleným politikom je dlhodobo terčom kritiky znejúcej z bruselských inštitúcií.