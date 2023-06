Talianske súdy sa chystajú ukončiť záhadnú a dlhotrvajúcu drámu okolo nepolapiteľného bývalého ekonóma Banky Talianska. Podľa verdiktu mal ukradnúť státisíce eur, keď radil výboru EÚ. Portál politico.eu ho označuje ako „G“, keďže jeho meno podľa talianskych zákonov na ochranu súkromia nemožno legálne zverejniť.



Od roku 2009 do roku 2012 mal ekonóm obrať banku aj Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) o 234 394 eur prostredníctvom až komicky jednoduchej schémy, keď prespával vo svojej kancelárii. Sfalšoval aj tisíce eur v rámci výdavkov, ktoré mu okrem iného umožnili mať v držbe nehnuteľnosť v Benátkach.



Rímska pobočka Talianskeho dvora audítorov, ktorý monitoruje verejné výdavky, začiatkom júna nariadila, aby zaplatil 150-tisíc eur späť EHSV. To je dodatok k verdiktu trestného súdu v Ríme z roku 2019, ktorý ho odsúdil na rok a dva mesiace väzenia, ako aj symbolickú pokutu 400 eur.

Uplynuli však roky, kým sa úrady vôbec pokúsili postaviť ho pred súd. Podarilo sa získať späť menej ako polovicu ukradnutých peňazí. Možno ešte zvláštnejšia je skutočnosť, že G. sa nikdy nesnažil brániť, ani neposkytol žiadnu reakciu na obvinenia, ktoré proti nemu vzniesli. Miesto jeho pobytu zostáva aj naďalej neznáme.

Zanedbateľný vplyv

G. prešiel z talianskej centrálnej banky, kde bol hlavným ekonómom, do EHSV v roku 2009. Tam mal štatút „národného experta“, akéhosi poradcu, ktorý pracuje s výborom, ale nie priamo preň. EHSV je jednou z najstarších inštitúcií v Bruseli, bol založený v roku 1958 ako platforma pre zamestnávateľské federácie, odbory a občianske agentúry na lobovanie u politikov. Daňových poplatníkov stojí viac ako 140 miliónov eur ročne, a to aj napriek svojmu „zanedbateľnému“ vplyvu, píše Politico. To sa ukázalo ako stimulujúce prostredie pre G., ktorý okamžite začal hrať na obe strany. Peniaze, ktoré mali dostávať oprávnené skupiny v rámci európskeho programu, si ulieval pre seba.



EHSV najprv na margo kauzy tvrdil, že nikto nič netušil, až kým sa nezačali objavovať isté „nezrovnalosti“ v súvislosti s tým, ako G. využíva svoju kanceláriu EHSV. Bližší pohľad na vstupné a výstupné hodiny z kancelárii odhalil, že ekonóm vykazoval nadmerné množstvo nadčasov, ktoré „nezodpovedali ani otváracím hodinám kancelárie“, uviedol výbor. Svoje úradné priestory G. zakrátko preplnil osobnými vecami; dvere boli hermeticky uzavreté, aby sa k nemu nikto nedostal. Najznepokojujúcejšia bola prítomnosť matraca v kancelárii. Dôsledkom toho bolo, že ekonóm využíval svoju kanceláriu ako obytné priestory, pričom si účtoval na preplatenie tisíce eur vo forme výdavkov na ubytovanie.



Po odchode z EHSV pokračoval G. v podvádzaní talianskej centrálnej banky a požadoval ďalších 5 445,76 eura vo forme mzdy napriek tomu, že v období od novembra 2013 do januára 2014 nebol prítomný v práci. Banka, ktorá si tohto podvodu bola vedomá, ho v januári 2014 prepustila.

Miesto pobytu neznáme

G. bol napokon v roku 2017 trestne stíhaný a v roku 2019 mu taliansky súd vymeral 14-mesačný trest odňatia slobody. V samostatnom prípade Dvor audítorov nariadil, aby vrátil ukradnuté prostriedky, ale vykonanie verdiktu skomplikovala jeho záhadná neprítomnosť na pojednávaniach, ako aj to, že nereagoval na predvolanie súdu zaslané talianskemu veľvyslanectvu v Bruseli. Súd sa musel odvolať proti vlastnému verdiktu a nariadil dodatočný pokus kontaktovať G. prostredníctvom jeho posledných známych adries v Bruseli a Palerme. Druhé predvolanie zostalo bez odozvy a verdikt bol potvrdený.



Miesto pobytu podvodníka zostáva neznáme. Nedokázali ho nájsť ani úrady v Palerme. Jeho LinkedIn profil hovorí, že stále pracuje pre Banku Talianska. „Je nevystopovateľný,“ povedal nemenovaný predstaviteľ talianskej centrálnej banky. „Nikomu sa ho nepodarilo nájsť,“ dodal.



To neznamená, že je na úteku, a do konca po ňom ešte ani nevyhlásili celoštátne pátranie. V rámci talianskeho občianskeho práva sa odporca môže rozhodnúť, že sa na pojednávaniach nebude zúčastňovať, hoci to nemusí byť najlepšie riešenie. „Dôvodom je, že ak dostanete platné oznámenie o konaní a rozhodnete sa s tým nič nerobiť, je to na vás,“ povedal taliansky právny expert, ktorý nemá povolené verejne komentovať otvorené prípady. „Ale kto pri zdravom rozume by to urobil?“ dodal.