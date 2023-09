Malý ostrov v Karibiku sa môže pochváliť digitálnym pokladom. Anguilla, britské územie známe svojimi koralovými útesmi a bielymi piesočnými plážami, získala v 90. rokoch minulého storočia národnú internetovú doménu .ai. Bola to jedna zo stoviek domén špecifických pre jednotlivé krajiny a vtedy nebola príliš zaujímavá. To sa však zmenilo s príchodom umelej inteligencie (AI) a táto doména sa stala veľmi atraktívnou pre technologické spoločnosti. Anguilla by tento rok mohla získať vďaka tejto doméne až 30 miliónov dolárov.

Lákavá doména

Suma, ktorú krajina získa z domény, nie je vysoká v porovnaní s miliardami, ktoré v súčasnosti prúdia v oblasti AI. Pre ekonomiku krajiny s celkovou rozlohou 91 kilometrov štvorcových a 15 753 obyvateľmi závislej prevažne od cestovného ruchu je to však dôležitý príjem, zvlášť po tom, ako ju negatívne zasiahla pandémia.

Vince Cate, ktorý desiatky rokov spravuje doménu .ai pre Anguillu, povedal, že celkový počet registrácií stránok končiacich .ai sa za posledný rok zdvojnásobil na 287 432. Doménu si zaobstarali okrem iného stability.ai, x.ai, charakter.ai a svoje vlastné webové adresy s koncovkou .ai má aj rad technologických gigantov, vrátane firiem Google, Facebook a Microsoft. Na poplatkoch za registráciu by tak krajina tento rok mohla podľa neho získať 25 až 30 miliónov dolárov. Aj pri spodnej hranici tohto rozpätia by to predstavovalo takmer štvrtinu z pravidelných príjmov krajiny a významné percento hrubého domáceho produktu, ktorý podľa OSN v roku 2021 predstavoval niečo vyše 300 miliónov dolárov.

Zisky malého ostrova

Cena domény .ai sa môže líšiť, ale registrátori, ako GoDaddy alebo NameCheap, platia pevnú cenu za dvojročnú registráciu domény .ai 140 dolárov. Cena sa zvýšila tento rok v apríli o 20 dolárov. Podľa verejných záznamov v roku 2021 získala Anguilla z registrácií domény 7,4 milióna dolárov a predtým odhadovala, že tento rok táto suma stúpne na 8,3 milióna dolárov.