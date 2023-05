V Spišskom Podhradí začali na jar s budovaním nového vodovodu a dažďovej a splaškovej kanalizácie popod diaľnicu D1. Projekt, na ktorý si samospráva vzala úver viac ako 600-tisíc eur z Environmentálneho fondu, súvisí s prepojením mesta s novou lokalitou na bývanie St. Martin. Primátor Michal Kapusta uviedol, že ukončenie prác predpokladajú v závere leta.

Po verejnom obstarávaní sa celkové náklady vyšplhajú na 650-tisíc eur s DPH. „Dĺžka vodovodu je približne 1 600 metrov, dĺžka gravitačnej splaškovej kanalizácie je 972 metrov a tlakovej splaškovej kanalizácie 1 300 metrov. Vodovod a kanalizácia – I. etapa, o ktorej hovoríme, prepojí mesto s touto novou časťou, kde bude celkovo 81 bytových jednotiek a približne 320 ľudí. Konkrétne je to 23 rodinných domov, desať dvojdomov, 28 rodinných domov v radovej zástavbe, jeden trojdom a jeden bytový dom so siedmimi bytmi,“ konkretizoval primátor. Okrem vodovodu a kanalizácie tam vybudujú aj prístupovú komunikáciu, na čo získala samospráva dotáciu vo výške 320-tisíc eur z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Mesto zatiaľ v súvislosti s výstavbou neplánuje rozšíriť kapacitu tamojšej čistiarne odpadových vôd. Súčasná by mala podľa primátora stačiť, ak budú ďalej pokračovať v odstraňovaní tzv. balastných, teda dažďových vôd. „Nové kanalizácie už sú len splaškové a každý projekt a aj lokalita sa musí popasovať s otázkou dažďových vôd na svojom území a realizovať napríklad vsaky a hydrobloky, prípadne jazierka a vodné záhrady,“ objasnil Kapusta.

Od roku 2012 mesto vybudovalo už tri územia na bývanie – Pivovar I, Galova a Katúň, kde vzniklo 60 miest na výstavbu domov. Samospráva pripravuje aj ďalšie, ide o lokalitu Rybníček pre deväť radových domov a Pod kameňolomom pre ďalších šesť rodinných domov. „Spolu je to 75 parciel a z toho už stojí približne 40 rodinných domov, v ktorých ľudia aj bývajú,“ dodal primátor. Mesto však už finančné prostriedky na ďalšie lokality nemá, spolupodieľa sa však na výstavbe ďalších troch. Okrem St. Martin, kde by mali postaviť zhruba 150 rodinných domov, 50 bytových jednotiek a občiansku vybavenosť, je to Pivovar II s 50 a Bielinda I. etapa s 15 rodinnými domami. Cieľom samosprávy je takto udržať rastúci trend v počte obyvateľov a zároveň zvýšiť podielové dane.