Kanadská centrálna banka zvýšila v stredu kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov, druhýkrát po sebe, čím ju posunula na nové 22-ročné maximum.

Bank of Canada zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu v súlade s očakávaniami zo 4,75 percenta na päť percent. To je najvyššia hodnota od jari 2001. Ako dôvod banka uviedla obavy, že súčasné vysoké spotrebiteľské výdavky by mohli skomplikovať jej úsilie vrátiť infláciu na úroveň inflačného cieľa. Ten je stanovený na dve percentá.

Pri júnovom prvom zvýšení hlavnej úrokovej sadzby po piatich mesiacoch udržiavania na nezmenenej hodnote banka uviedla, že úrokové sadzby nie sú dostatočne reštriktívne. Teraz tento výraz vypustila, revidovala však nahor prognózu rastu ekonomiky, navyše návrat inflácie na úroveň inflačného cieľa očakáva o šesť mesiacov neskôr.

V predchádzajúcej prognóze v apríli centrálna banka počítala s tohtoročným rastom ekonomiky na úrovni 1,4 percenta, teraz očakáva, že rast dosiahne 1,8 percenta. V apríli okrem toho očakávala návrat inflácie na úroveň dvoch percent do konca roka 2024, v novej prognóze však ráta s tým, že sa tak stane až v polovici roka 2025.

Najnovšie vyjadrenia banky podľa trhov znamenajú, že po letnej prestávke je potrebné očakávať ďalšie sprísňovanie menovej politiky. Pravdepodobnosť, že na septembrovom zasadnutí menového výboru banky pôjdu úrokové sadzby opäť nahor, zvýšili takmer na 40 percent.