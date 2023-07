Na desiatom ročníku kampane Do práce na bicykli sa zúčastnilo 116 samospráv so 14 557 účastníkmi. Cieľom kampane je každý deň do práce nejazdiť autom, ale na bicykli, ísť pešo alebo verejnou dopravou či používať ich kombináciu. Súťažiaci najazdili viac ako 1,87 milióna kilometrov a ušetrili spolu 585 ton oxidu uhličitého. Informovalo o tom Ministerstvo dopravy SR.

„Chcel by som všetkých vyzvať, aby aj mimo kampane aspoň počas leta vymenili autá za bicykle. Je to rýchly a ekologický spôsob, ako sa dostať do práce alebo na stretnutia,“ povedal minister dopravy SR Pavol Lančarič.

Na prvom mieste v kategórii víťazná samospráva sa šiestykrát za sebou umiestnilo mesto Martin. Nasledoval Dolný Kubín a na treťom mieste bolo Nové Mesto nad Váhom. V kategórii víťazná spoločnosť vyhralo Ministerstvo vnútra SR. Na druhom mieste boli Slovenské elektrárne, tretie miesto obsadila Jesseniova Lekárska fakulta v Martine.

„Tento rok sa po druhý raz súťažilo v kategórii víťazný vyšší územný celok. Víťazom sa stal Bratislavský samosprávny kraj, pred Žilinským a Trenčianskym samosprávnym krajom. Všetky tri kraje obhájili svoju minuloročnú pozíciu,“ priblížil národný cyklokoordinátor Peter Klučka.