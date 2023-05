Reforma súdnej mapy prinesie od štvrtka okrem iného vznik mestských súdov v Bratislave a Košiciach i troch správnych súdov. Na reformu nadväzujú aj investície z plánu obnovy do súdnych budov, ktoré majú priniesť lepšie podmienky pre sudcov a iných pracovníkov i šetrenie prevádzkových nákladov.

Nie rušenie, ale spájanie súdov

Premiér Ľudovít Ódor považuje reformu súdnej mapy za veľmi dôležitú. „Už len keď sa pozrieme na to, do akej miery existuje dôvera alebo nedôvera v nezávislosť súdov, sme na míle ďaleko od optima," podotkol po stredajšom rokovaní vlády. Vicepremiérka pre plán obnovy Lívia Vašáková podotkla, že na implementáciu súdnej mapy sú naviazané bezprecedentné peniaze, ktoré budú smerovať do justície.

Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová neočakáva, že by spustenie novej súdnej mapy sprevádzali veľké problémy. Ak by aj nejaké vznikli, avizuje pripravenosť na nájdenie riešení. „V priebehu dvoch-troch rokov očakávame, že sa zrýchli a súčasne stabilizuje celé konanie," ozrejmila jeden z hlavných cieľov reformy.

Zväčšenie obvodov súdov má vytvoriť predpoklady pre špecializáciu sudcov na civilnú, obchodnú, trestnú a rodinnú agendu. Ministerstvo spravodlivosti opakovane zdôraznilo, že nová súdna mapa neprináša rušenie súdov. Niektoré okresné súdy sa spájajú s inými okresnými súdmi a vznikajú z nich pracoviská týchto súdov.

Nové prerozdelenie

Z troch okresných súdov v Košiciach, ktoré sídlia už teraz v jednej budove, vznikne jeden mestský súd. Preberie agendu súčasných súdov. V Bratislave budú štyri mestské súdy. Mestský súd Bratislava I bude špecializovaný na trestnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava II na rodinnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava III na obchodnoprávnu agendu a Mestský súd Bratislava IV na občianskoprávnu agendu.

V prípade krajských súdov, ktorých počet zostal zachovaný, prichádza k zmene špecializácií. Odvolaciu obchodnú agendu budú riešiť tri krajské súdy – Bratislava (aj pre obvod Trnava a Nitra), Banská Bystrica (aj pre obvod Trenčín a Žilina) a Košice (aj pre obvod Prešov). Odvolaciu rodinnoprávnu agendu budú zasa riešiť krajské súdy v Trnave (aj pre obvody Bratislava a Nitra), v Žiline (aj pre obvody Banská Bystrica a Nitra) a v Prešove (aj pre obvod Košice).

Súdy budú po novom môcť viac využívať aj online formu pojednávania. V odvolacej rodinnoprávnej agende sa zavádza pravidlo, že sudcovia vycestujú na ten krajský súd, ktorý je pre účastníka konania v obvode bližšie.

Spory medzi občanmi a štátom budú riešiť nové tri správne súdy v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave. Vznik bratislavského správneho súdu sprevádzali obavy z personálneho zabezpečenia. „Dve tretiny sudcov, ktorí tam mali byť, už tam sú. Ďalej prebiehajú výberové konania, postupne sa bude súd dopĺňať," povedala Dubovcová.