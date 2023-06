Od začiatku júla tohto roka sa v druhom dôchodkovom pilieri začne presun úspor pasívnych sporiteľov z dlhopisových do indexových fondov. Presuny sa týkajú viac ako 706-tisíc sporiteľov a objem majetku predstavuje viac ako 3,7 miliardy eur. Návratku o tom, že sa nechcú presunúť do indexových fondov, totiž do konca mája tohto roka do dôchodkových správcovských spoločností zaslalo len zopár tisíc sporiteľov. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

Od mája tohto roka sa zaviedla predvolená investičná stratégia (PIS), ktorá riadi rozloženie majetku sporiteľa počas celého času sporenia. Zvoliť si ju môže každý sporiteľ a rovnako každý sa z nej môže vyviazať. Táto stratégia zohľadňuje princíp, že do veku 50 rokov by mali byť úspory v indexovom fonde a potom sa zastúpenie indexového fondu znižuje o štyri percentá ročne v prospech dlhopisového fondu, až kým jeho zastúpenie neklesne na nulu alebo sporiteľ nepožiada o dôchodok.

Pasívni sporitelia sú tí, ktorých v roku 2013 presunuli do garantovaných fondov a odvtedy nespravili žiadnu zmenu týkajúcu sa úspor. Dôchodkové správcovské spoločnosti do konca mája tohto roka takto evidujú viac ako 706-tisíc pasívnych sporiteľov.

Harmonogram presunu

Mladším pasívnym sporiteľom, čiže narodeným od roku 1969, sa bude do indexových fondov presúvať majetok aj povinné príspevky od júla. Ku koncu mája tohto roka bolo v druhom pilieri vyše 553-tisíc mladších pasívnych sporiteľov a ich majetok predstavuje objem približne 3,7 miliardy eur. Počet starších pasívnych sporiteľov, čiže narodených do roku 1968, je tesne nad 153-tisíc a do indexových fondov budú smerovať od júla iba ich nové príspevky. A to až kým sa ich majetok nezosúladí s predvolenou investičnou stratégiou. Do konca mája sa z PIS vyviazalo 4 863 mladších a 1 725 starších pasívnych sporiteľov.

Harmonogram presunu úspor či plán zladenia majetku s predvolenou investičnou stratégiou povinne zverejňujú na webových stránkach všetky dôchodkové správcovské spoločnosti. „Záleží nám na tom, aby presun úspor bol transparentný. Proces bude trvať do konca roku 2025 a môže sa v jednotlivých DSS líšiť počtom sporiteľov či výškou presunov,“ vysvetľuje predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností Miroslav Kotov.

Počet aktívnych sporiteľov v druhom pilieri je mierne viac ako jeden milión. Sú to sporitelia, ktorí vstúpili do druhého piliera po roku 2013, či od toho roku urobili nejaké rozhodnutie o úsporách. Ak majú záujem, môžu požiadať o vstup do PIS. Do konca mája tak urobilo 4 241 aktívnych sporiteľov. Ak o vstup do PIS požiadajú po prvom júni tohto roka, ich úspory sa nebudú presúvať dlhodobo, ale jednorazovo ku dňu žiadosti.