Do amerických médií preniká juhokórejský kultúrny fenomén v podobe webových karikatúr Webtoon. Ide o farebné digitálne komiksy určené na prezeranie na mobilných zariadeniach, ktoré zvyčajne pozostávajú z príbehov rozdelených do krátkych epizód. Bloomberg informuje, že tieto karikatúry od svojho vzniku pred takmer dvoma desaťročiami nabrali vo svojej domovskej krajine na sile.

Stoja za nimi juhokórejské spoločnosti Naver a Kakao. Prvá z menovaných, ktorá zároveň prevádzkuje najpopulárnejší webový vyhľadávač v Južnej Kórei, založila v roku 2016 dcérsku spoločnosť so sídlom v Los Angeles, aby prenikla aj na americký trh. Vytvorila divíziu Webtoon Entertainment. V globále si weboví karikaturisti k júnu minulého roka získali 86 miliónov používateľov, z nich viac ako 12 miliónov sa nachádza v USA. Je to viac ako dvojnásobok celkového počtu v porovnaní s rokom 2019.

Spoločnosť najala aj nekórejských autorov, aby tvorili webtoony pre globálneho čitateľa. Webtoon Entertainment plánuje zalistovanie v USA. „Dalo by sa povedať, že sme si otestovali podnikanie na našom domácom trhu,“ hovorí výkonný riaditeľ divízie Kim Junkoo. „Je to jednoznačne model, ktorý funguje.“

Chystá sa kotácia

Dcérska spoločnosť stále nie je zisková. Vedúci predstavitelia oznámili investorom vo výzve z 8. mája, že čiastočne znížili náklady na jednotku, aby sa pripravili na jej kotáciu, ktorá sa očakáva budúci rok. Peniaze chce firma zarábať aj prostredníctvom reklamy, pričom očakáva, že do konca roka bude zisková.

Jedným z najväčších hitov Webtoon Entertainment je Lore Olympus od Rachel Smytheovej, čo je moderné prerozprávanie gréckeho mýtu o únose Persefoné. Webtoon verzia, ktorá obsahuje viac ako 200 seriálových epizód, bola ocenená ako grafický román, ktorý sa vo svojej kategórii umiestnil na vrchole zoznamu bestsellerov New York Times. Lore Olympus získal Harveyho cenu za digitálnu knihu roka v roku 2021 aj 2022, ako aj Eisnerovu cenu za najlepší webový komiks v roku 2022.

Jeho úspech ukazuje potenciál rastu média v USA. „Keď sa trh rozrastie, bude to ohromné. Pravdepodobne niečo, čo presahuje moju predstavivosť,“ hovorí jeden z webtoonových autorov Son Je-ho, ktorý stál pri zrode spoločnosti.

Pridáva sa Netflix

Čitatelia na nové epizódy okamžite reagujú. Nechávajú komentáre prostredníctvom vyhradených webových aplikácií alebo aplikácií na čítanie vo všeobecnosti. „Je to odvetvie, ktoré je mimoriadne citlivé na najnovšie trendy na trhu,“ hovorí S. Je-ho. Netflixové hororové seriály All of Us Are Dead a Hellbound boli spočiatku webtoonové. Streamovacia spoločnosť Netflix prednedávnom oznámila, že zvýši svoje investície v Južnej Kórei, kde pôsobí od roku 2016. Na kórejský obsah chce v priebehu štyroch rokov vynaložiť 2,5 miliardy dolárov.

Niektoré relácie budú prepojené s Webtoon. Približne 30 percent pripravovaných juhokórejských drám možno pripísať webtoonovým karikaturistom, odhaduje zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Kenaz, ktorá vyrába webové filmy, Woody Lee. Hovorí, že producenti v Južnej Kórei a v zahraničí považujú populárny Webtoon za znak toho, že príbehy majú svoje publikum a môžu zvýšiť šance na úspech. „Z Hollywoodu svieti veľa zelenej,“ hovorí.