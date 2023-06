Banka JPMorgan súhlasila s urovnaním súdneho sporu v prípade Jeffreyho Epsteina. Čelila obvineniam, že vedome profitovala z obchodovania so sexom svojho bývalého klienta. Žalobu podala nemenovaná obeť koncom minulého roka, píše britský Telegraph.



Banka uviedla: „Toto vyrovnanie je v najlepšom záujme všetkých strán, ktoré sa stali obeťami Epsteinovho hrozného zneužívania.“ Banka stále čelí podobnej žalobe, ktorú podali Americké Panenské ostrovy, kde mal finančník súkromné sídlo. Tam údajne priviedol niekoľko obetí svojich zločinov.



JP Morgan vedie aj vlastný spor proti svojmu bývalému šéfovi súkromného bankovníctva Jesovi Staleymu. Tvrdí, že by mal niesť zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré utrpí v súvislosti s prípadom Epstein.



Federálna prokuratúra obvinila J. Epsteina zo sexuálneho obchodovania v roku 2019. Mesiac po zatknutí ho našli mŕtveho vo väzenskej cele. Jeho smrť bola neskôr označená za samovraždu. Podľa dosiaľ zverejnených informácií zneužíval stovky žien a dievčat, pričom mnohé z nich nemali ani pätnásť rokov. Malo sa to diať nielen v New Yorku, ale aj na odľahlom ranči v Novom Mexiku, v luxusnej vile na pobreží Floridy či ostrove v Karibiku Little St. James, ktorý celý sám vlastnil. V podstate vytvoril medzinárodnú sieť obchodu s bielym mäsom.