Spoločnosť JP Morgan Chase & Co prepustí tisíc zamestnancov prevzatej banky First Republic, ktorá predtým skrachovala.

„Od našej akvizície First Republic 1. mája sme voči jej zamestnancom transparentní a dodržali sme sľub, že ich do 30 dní budeme informovať o ich zamestnaneckom stave,“ uviedol vo vyhlásení hovorca newyorskej JPMorgan. „Uvedomujeme si, že sú od marca v strese a neistote, a dúfame, že dnešok vnesie do veci jasno a uzavrie ju,“ dodal.

Banke First Republic sa nepodarilo napraviť škody spôsobené chybnými investíciami a odlivom vkladateľov. Jej pád na začiatku tohto mesiaca prišiel po bankrotoch finančných inštitúcií Silicon Valley Bank a Signature Bank. Všetky jej vklady prevzala JPMorgan Chase & Co, ktorá získala aj väčšinu aktív a zaručila sa aj za časť záväzkov.