Spoločnosť JPMorgan Chase v tichosti vybudovala globálnu sieť pobočiek zameranú na ultrabohatých a ich investičné spoločnosti. Usiluje sa rozšíriť svoje služby pre najmajetnejšie rodinné dynastie na celom svete. V hľadáčiku má približne 700 rodín, ktorých majetok sa ráta na viac ako 4,5 bilióna dolárov. Informuje o tom Bloomberg.



Jednotka sa volá 23 Wall, jej začiatky sa datujú do obdobia tesne pred pandémiou. Vedie ju veterán JPMorgan Andy Cohen. Tím tvoria približne tri desiatky ľudí v USA, Ázii a Európe, ktorí úzko spolupracujú s investičnými a súkromnými bankami so sídlom v New Yorku.

„Vybudovali sme to od základov,“ povedal A. Cohen s tým, že chcú pokračovať v raste. Globálne banky súperia o bohatstvo najmajetnejších, ktoré sa v posledných rokoch znásobilo. Súkromná banka JPMorgan otvorila za posledných desať týždňov 40-tisíc nových účtov. Denne získava približne jedného nového klienta s majetkom presahujúcim 100 miliónov dolárov.

Svoje služby privátneho bankovníctva rozširuje aj Goldman Sachs Group. V snahe o zvýšenie výnosov privátneho bankovníctva otvorila vlani nové kancelárie aj Citigroup.



„Bol som poverený spravovať veľké nadnárodné rodiny a rodinné kancelárie,“ povedal A. Cohen, ktorý do JPMorgan nastúpil pred viac ako dvoma desaťročiami. „Majú inštitucionálne potreby,“ dodal. Firma využíva aj externé talenty. Minulý rok prijala experta UBS Group Henryho Knapmana a v roku 2021 bývalého výkonného riaditeľa Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Gabriela Bochiho. Majú sa zameriavať na klientov z Latinskej Ameriky.

Typickí klienti

„Naši typickí klienti majú portfóliá verejných a súkromných aktív, nehnuteľnosti, majú starosť o komunitu aj filantropické ciele, a to všetko so stále rastúcim záujmom o súkromné obchody,“ povedal A. Cohen. Podľa Bloomberg Billionaires Index 500 najbohatších ľudí sveta pridalo tento rok k svojmu spoločnému čistému majetku približne 500 miliárd dolárov.



Mnoho ultrabohatých sa teraz snaží nasmerovať tieto peniaze do verejných a súkromných akcií. „Máme mohutný dopyt,“ povedal A. Cohen, ktorý je austrálskym rodákom. Do JPMorgan nastúpil v roku 1999, predtým viedol viaceré medzinárodné aj ázijské súkromné banky.



Povedal, že nápad s 23 Wall vyplynul z rozhovoru s generálnym riaditeľom Jamiem Dimonom a niekdajšou šéfkou Mary Erdoesovou v roku 2019. A. Cohen najprv viedol hongkonskú divíziu, no neskôr sa presťahoval do Londýna. „Názov odráža veľké dedičstvo firmy,“ povedal. „Chceli sme vybrať niečo, čo by predstavovalo dve storočia nášho prínosu ku globálnemu podnikaniu.“