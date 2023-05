Americký prezident Joe Biden oznámil zásah proti neefektívnym umývačkám riadu v rámci boja proti klimatickým zmenám. Chce obmedziť množstvo vody, ktorú títo domáci pomocníci spotrebujú, v snahe znížiť jej spotrebu v USA o viac ako tretinu. Informoval o tom britský The Telegraph s tým, že príklad Spojených štátov by mohlo nasledovať aj Spojené kráľovstvo.



Podľa nových pravidiel budú musieť modely predávané od roku 2027 spotrebovať maximálne o niečo viac ako 12 litrov vody na jeden cyklus, čo je oveľa menej ako súčasný limit 25 litrov.

V Británii sa vláda zaviazala dosiahnuť nulové emisie do roku 2050 prostredníctvom zákonov, ktoré zakážu plynové kotle a vozidlá znečisťujúce životné prostredie; takisto nastavuje normy energetickej účinnosti. V súčasnosti plánuje prinútiť výrobcov, aby označovali bielu techniku efektívnosťou použitia vody a vyradili tak z trhu nákladné typy. Andrew Montford z Net Zero Watch povedal, že v Spojenom kráľovstve regulácia spotreby vody „už prebieha“, ale pripomenul, že ministri by mohli sledovať aj plánované zmeny v USA.



Nathan Richardson z organizácie Waterwise potvrdil, že umývačky riadu na spodku rebríčka patria medzi spotrebiče s najvyššou spotrebou vody v domácnosti, pričom dodal: „Práve tu vstupujú do hry štítky udávajúce spotrebu vody. Ide o to, aby sa trh pohol smerom k efektívnejším produktom.“



Paul Hide zastupujúci Asociáciu výrobcov domácich spotrebičov vyzýva vládu, aby zvážila stimuly na povzbudenie domácností do nákupu čo najefektívnejších spotrebičov, ktoré pomôžu krajine dosiahnuť ciele nulových emisií. „Naše priemyselné odvetvie podporuje používanie ekologických noriem pre práčky a umývačky riadu, aby sme dosiahli čo najefektívnejší výkon.“