„Keď som v roku 2009 založil svoj prvý biznis, vôbec som netušil, čo robím. Vedel som len to, že ma baví robiť hudbu a potreboval som peniaze,“ prezradil pre portál CNBC Graham Cochrane.

Odvtedy sa mu podarilo založiť dva úspešné online podnikania, z ktorých má pasívny príjem 160-tisíc dolárov mesačne. Okrem hudobného blogu Cochrane učí ľudí podnikať. „Pracujem iba zhruba päť hodín týždenne,“ prezradil Američan.

Cochrane spolupracoval s tisícami klientov a zistil, že všetky podnikania generujúce šesťmiestne sumy spája jediné – „dychtivé“ publikum.

Cieľová skupina klientov

Pre vybudovanie úspešného biznisu je podľa neho dôležité určiť, na akú skupinu ľudí sa zameriate. Než začnete rozmýšľať nad druhom služby či produktu, ktoré budete ponúkať, musíte pochopiť svoje cieľové publikum.

„Dychtiví“ klienti majú problém, ktorý potrebujú vyriešiť. Väčšinou je tak vážny, že sú za riešenie ochotní zaplatiť. Odporúča vybrať si ľudí, ktorí sú vám podobní. Pravdepodobne zažili to, čo vy, a tak im viete lepšie pomôcť.

„Pýtajte sa ľudí, čo im v živote chýba. Aké sú ich najväčšie výzvy? Choďte do ulíc, založte skupinový čet s priateľmi či hľadajte na Reddite a Facebooku,“ radí Cochrane. Nezabudnite si svoje zistenia niekde poznačiť a berte ohľad na súčasné trendy.

Lákavá ponuka

Druhým tajomstvom k úspechu je tá správna ponuka. Autor a kouč Rich Litvin vytvoril jednoduchý návod, ako ju spraviť lákavou:

Krok č. 1: Vytvorte zoznam piatich najväčších výziev, ktorým vaša cieľová skupina čelí.

Krok č. 2: Napíšte jeden alebo dva pre vás jedinečné postoje k týmto výzvam.

Krok č. 3: Opýtajte sa samých seba: „K akej zmene by vďaka tomuto postoju došlo po tom, čo by klient so mnou spolupracoval či si kúpil môj produkt?“

Cochrane radí, aby ste si predstavovali, že sa svoju ponuku snažíte propagovať na sociálnych sieťach. Na Instagrame napríklad na opis svojho profilu nemôžete použiť viac ako 150 znakov. V článku ponúka jednoduchú šablónu:

„Pomáham (tomuto typu dychtivých klientov dosiahnuť tento výsledok) bez toho, aby museli (robiť túto vec, ktorej sa vyhýbajú).“ Opis Cochranovho biznisu by teda vyzeral nejak takto: Pomáham podnikateľom zarábať šesťmiestne sumy bez toho, aby museli pracovať osem hodín denne.

Nezáleží na tom, aký produkt sa snažíte predať. Najdôležitejšia zo všetkého je podľa neho zmena, ktorú váš klient vďaka vám dosiahne.