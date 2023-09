New York si bez problémov udržal pozíciu najväčšieho finančného centra sveta. Londýn zotrval na druhom mieste, pričom sa mu podarilo o niečo posilniť svoj pôvodnú pozíciu. Na druhej strane však musí čeliť stále väčšiemu tlaku zo strany ázijských centier, ako Singapur a Hongkong.

Informuje o tom agentúra Reuters. Tá zverejnila výsledky rebríčka známeho ako Global Financial Centres Index, ktorý každých šesť mesiacov zostavujú britský inštitút Z/Yen a China Development Institute.

Americké veľkomesto je jednotkou medzi najväčšími finančnými centrami sveta od roku 2018, keď z tejto pozície zosadilo Londýn. Aj v súčasnosti si so 763 bodmi udržuje pred hlavným mestom Británie solídny odstup.

Druhý Londýn získal 744 bodov. Aj keď za New Yorkom stále zaostáva, odstup sa mu podarilo v porovnaní s minulými rokmi zmierniť. To by malo čiastočne znížiť obavy, čo sa týka straty konkurencieschopnosti Londýna po brexite. Po tom, ako Británia opustila Európsku úniu, sa niektoré veľké spoločnosti, ako napríklad výrobca čipov Arm Holdings, rozhodli kótovať svoje akcie v New Yorku.

Londýnu však dýcha na krk Singapur. Ten sa v rebríčku najväčších finančných centier umiestnil na 3. mieste, pričom na Londýn stráca iba dva body. A tesne za ním, so stratou jediného bodu, je Hongkong, čo signalizuje tvrdý boj o druhú priečku.