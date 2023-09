V jednom z volebných okrskov v bratislavskej Petržalke predĺžia hlasovanie o 40 minút. Dôvodom je zdravotná indispozícia jedného z členov okrskovej volebnej komisie. Potvrdila to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.

Z dôvodu predĺženia hlasovania by malo pravdepodobne prísť aj k predĺženiu volebného moratória.

O priazeň voličov v predčasných parlamentných voľbách sa uchádza 25 politických subjektov. Po uzatvorení volebných miestností sa začnú spočítavať hlasy. Priebežné neoficiálne výsledky bude možné sledovať na weboch www.volbysr.sk aj na webe www.teraz.sk. Oficiálne výsledky budú známe až po tom, ako ich odobrí štátna volebná komisia.

V Kostoľanoch pod Tribečom muž poškodil volebnú urnu

V Kostoľanoch pod Tribečom v Zlatomoravskom okrese zasahovala vo volebnej miestnosti polícia. Agresívny muž tu poškodil volebnú urnu.

Podľa slov predsedníčky okrskovej volebnej komisie Lucie Betákovej však incident priebeh volieb neovplyvnil. „Polícia muža vyviedla von a my sme iba vymenili poškodenú urnu za novú. Voľby ani nemuseli byť prerušené, takže pokračujeme normálne ďalej. Momentálne je už priebeh volieb u nás pokojný,“ uviedla.

„Incident v Kostoľanoch pod Tribečom sme preverovali. Podľa mojich informácií sa vymenila volebná urna a voľby sú už pokojné, bez nutnosti ich prerušenia,“ potvrdila predsedníčka okresnej volebnej komisie v Nitre Michaela Grisbachová.

Ako informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Viktória Borloková, polícia rieši incident ako priestupok.

Desať výjazdov sanitiek v súvislosti s parlamentnými voľbami

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje v súvislosti so sobotnými parlamentnými voľbami do 15.00 h desať výjazdov sanitiek. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„Záchranárov sme vyslali do volebných miestností v Hurbanovej Vsi, Bratislave, do Zbudze, Krásnej nad Kysucou, Čadce, do Nového Mesta nad Váhom, Žiaru nad Hronom aj Blesoviec,“ uviedli záchranári. Dodali, že zasahovali pri kolapsoch, epileptickom záchvate, úrazoch aj pri aspirácii jedla.