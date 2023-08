Ťažký skleníkový plyn metán je zodpovedný za viac ako štvrtinu doteraz zaznamenaného globálneho otepľovania. Jeho kontrola je tak naliehavou prioritou, že americký prezident Joe Biden nedávno usporiadal o metáne samit v Bielom dome.



Väčšina výparov nebezpečného plynu pochádza z rôznych zdrojov, ako sú plynové vrty a plynovody výkrmne dobytka, uhoľné bane, ryžové polia a skládky. Z času na čas ich však vedci zistia aj na neočakávaných miestach, informuje Bloomberg. Tak to bolo aj 4. júna, keď na rozľahlom ranči v západnom Texase, kde miliardár Jeff Bezos testuje svoje vesmírne rakety, objavili kúdoľ tejto látky.

Ukazuje sa, že Bezosova vesmírna spoločnosť Blue Origin vyvíja raketu, ktorá je poháňaná LNG, popri čom sa odparuje čistý metán. Nezisková organizácia Carbon Mapper analyzovala údaje a odhadla, že plyn tam unikal rýchlosťou viac ako 1,65 tony za hodinu, pričom neexistuje nijaký údaj o tom, ako dlho únik trval.



„Často prevážame LNG od našich dodávateľov do zásobníkov. Všetko fungovalo normálne,“ povedala hovorkyňa Blue Origin Sara Blasková s tým, že k prekročeniu nijakých noriem nedošlo. Koľko plynu sa uvoľnilo, odmietla komentovať. Štátny regulátor ovzdušia texaská komisia pre kvalitu životného prostredia neukladá limity na emisie metánu, ani nevyžaduje zverejňovanie únikov.

Je toho ďaleko viac

Objem emisií vyprodukovaných firmou Blue Origin je však zanedbateľný v porovnaní s emisiami jej dodávateľov v odvetví zemného plynu. Predpokladá sa, že vrty a potrubia v americkej Permskej panve vyprodukujú približne 2,7 milióna ton metánu ročne. A Blue Origin nie je sám vo vývoji raketových motorov na báze LNG; rovnako pracujú aj súperi vrátane SpaceX.



V nasledujúcich rokoch sa otázke znečisťovania ovzdušia vesmírnymi aktivitami bude venovať väčšia pozornosť. Podľa odhadov spoločnosti McKinsey a Svetového ekonomického fóra by vesmírny priemysel, ktorého hodnota sa teraz odhaduje na 447 miliárd dolárov, mohol do roku 2030 dosiahnuť bilión dolárov. „Momentálne množstvo emisií nie je také veľké, aby významne prispelo k celkovému vplyvu človeka na klímu,“ povedal expert na atmosféru neziskovej organizácie Aerospace Martin Ross. On a jeho kolegovia si však myslia, že dôjde k ich veľkému nárastu.

J. Bezos tvrdí, že ľudia musia kolonizovať vesmír, pretože zdroje Zeme sú obmedzené. Vo svojom prejave v roku 2019 predstavil víziu, v ktorej sa bude znečisťujúca priemyselná činnosť odohrávať mimo našej planéty, a že naším domovom bude „obytná zóna s ľahkým priemyslom“. V roku 2018 napísal na Twitteri: „Ideme do vesmíru, aby sme zachránili Zem.“