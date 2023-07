Nemecký výrobca luxusných športových automobilov Porsche plánuje postupne elektrifikovať svoj sortiment tak, aby sa do roku 2030 podiel elektromobilov na jeho celkovom predaji vyšplhal na 80 percent. Cieľom podniku je, aby jediným automobilom značky Porsche so spaľovacím motorom zostal kultový model 911. Podľa agentúry Reuters to uviedol šéf tímu Porsche pre syntetické palivá Karl Dums.

Model 911 sa v minulom roku na celkovom predaji automobilky Porche podieľal zhruba 13 percentami. "Budeme vyrábať model 911 so spaľovacím motorom tak dlho, ako to bude možné," uviedol Dums.

Členské krajiny Európskej únie v tomto roku definitívne schválili normu, ktorá od roku 2035 prakticky znemožňuje predaj nových benzínových a naftových áut. Európska komisia však prisľúbila, že vytvorí právne podmienky na to, aby sa po roku 2035 mohli predávať automobily s pohonom na syntetické palivá.

Automobilka Porsche nedávno investovala do čílskej firmy HIF Global, ktorá pôsobí v oblasti syntetických palív. Dums však upozornil, že syntetické palivá firmy HIF Global sú zamerané skôr na ťažké vozidlá a letecký priemysel, pretože sa predpokladá, že takmer všetky osobné automobily prejdú na elektrický pohon.

Podľa odborníkov sa budú syntetické palivá používať len pri niektorých drahých modeloch osobných vozidiel. Cena týchto palív predstavuje v súčasnosti až desať libier (zhruba 2,32 eur) za liter.

Spoločnosť Porsche oznámila, že v tohtoročnom prvom polroku zvýšila prevádzkový zisk medziročne o 11 percent na 3,85 miliardy eur. Tržby stúpli o 14 percent na 20,4 miliardy eur. Firma tiež potvrdila celoročný výhľad, ktorý počíta s tržbami v rozsahu od 40 do 42 miliárd eur.

Väčšinovým vlastníkom automobilky Porsche je nemecký automobilový koncern Volkswagen, ktorého súčasťou je tiež napríklad Škoda Auto. Tá plánuje do elektromobility v najbližších piatich rokoch investovať 5,6 miliardy eur. Člen predstavenstva Škody Auto pre predaj a marketing Martin Jahn v máji povedal, že elektromobily budú po roku 2025 vo firme tvoriť väčšinu výroby.