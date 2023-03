Najväčšie mýty o vonkajšom tienení

Poznáme to všetci. Máme nejaký nápad, chceme do domu niečo nové, a tak prvá vec, ktorú urobíme, je, že začneme zbierať informácie. Dávajte si však pozor na to, odkiaľ informácie čerpáte.

Nie všetko, čo sa na internete dozviete alebo čo vám nejaká dobrá duša poradí, je skutočne aj pravda. Napríklad o vonkajšom tienení sa šíri mnoho mýtov, ktoré treba raz a navždy rozbiť. Sú medzi nimi napríklad tieto:

vonkajšie tienenie musí byť už v projekte stavby

montáž žalúzií alebo roliet je časovo náročná

vonkajšie tienenie v zime zamŕza• starostlivosť o vonkajšie rolety alebo žalúzie je náročná

alebo žalúzie je náročná ovládanie je iba ručné

Je to vážne pravda? Naozaj musím vstávať, keď chcem žalúzie vytiahnuť, alebo sa o ne musím starať viac ako o sliepky na dvore? Nie.

Zdroj: Climax.sk Je vonkajšie tienenie vhodné aj pre váš dom?

1. Vonkajšie tienenie je vhodné pre akýkoľvek typ domu

Je úplne jedno, či ste práve vo fáze projektu rodinného domu, rekonštruujete byt, alebo si opravujete chalupu. Pokiaľ chcete kvalitné vonkajšie tienenie, ktoré vám pomôže ušetriť za náklady na kúrenie a klimatizáciu a dopraje vám komfortný život, máte na výber niekoľko typov tienenia presne podľa vašich potrieb a možností. Nezáleží na farbe domu ani na tom, či bývate v drevostavbe. Tieniaca technika od Climaxu má na všetko jednoduché a chytré riešenie.

Zdroj: Climax.sk Vonkajšie rolety sa hodia pre akýkoľvek typ domu

2. Montáž vonkajšieho tienenia po dokončení stavby? Žiadny problém

Počuli ste snáď, že rolety alebo žalúzie sú vhodné len do novostavieb, pretože sa s nimi počíta už v projekte? Toto rozhodne nie je pravda. Áno, pri montáži do prekladu alebo pri podomietkovej montáži je potrebné myslieť na tienenie skôr, ale ešte tu máme predokennú montáž roliet alebo nadokennú montáž žalúzií.

Predokenná montáž vonkajších roliet - dodatočná montáž je možná do akéhokoľvek pravouhlého otvoru. Tento typ montáže je riešením pre všetkých z vás, ktorí ste sa rozhodli dopriať si komfort až po realizácii stavby. Boxy aj vodiace lišty môžu mať takmer akúkoľvek farbu. Perfektne budú ladiť s celým domom aj okolím.

Zdroj: Climax.sk Montáž vonkajšieho tienenia po dokončení stavby nie je problém

Montáž v nadokennom preklade HELUZ - jedná sa o špeciálny stavebný preklad, ktorý je určený na umiestnenie vonkajších žalúzií alebo roliet. Slúži ako štandardný nosný preklad. Samotné tienenie sa montuje až po dokončení stavby. Do nosného prekladu je možné inštalovať aj rolety v kombinácii so sieťou proti hmyzu – zabijete tak dve muchy jednou ranou.

Nechajte montáž tienenia na odborníkoch. Máte istotu kvalitného spracovania. Navyše montáž nezaberie príliš veľa času a vy sa tak môžete venovať svojej rodine alebo koníčkom. Verte, že sa realizácia tienenia na vašom dome zaobíde aj bez vás.

3. Vonkajšie žalúzie sa pri námraze nerozbijú, ak viete, ako na ne

"V zime vám vonku žalúzie určite zamrznú a potom sa rozbijú." To tiež určite nie je pravda. Stačí cez zimu vonkajšie žalúzie kontrolovať. Ak viete o silných mrazoch, nechajte žalúzie počas mrznutia v rovnakej polohe a nijako s nimi nemanipulujte.

Pokiaľ k sebe lamely napriek tomu primrznú, potom je nutné námrazu opatrne odstrániť. Inak by vám až vtedy hrozilo poškodenie jednotlivých lamiel alebo celej žalúzie. Na všetko však môžete byť pripravení, a to vďaka motorom s elektronickou ochranou proti primrznutiu žalúzie.

4. Údržba vonkajšieho tienenia zaberie pár minút ročne

Počas roka sa na žalúzie či rolety dostane vo väčšej alebo menšej miere prach, hmyz, peľ a ďalšie nečistoty. Na umytie vám postačia záhradné hadice a pomáhať môžu aj deti. Do vedra s teplejšou vodou dajte mydlo alebo jar a hubkou tienenie opatrne umyte. Postupujte jedným ťahom a v jednom smere, aby ste špinu nerozniesli.

Nezabudnite tiež na vodiace lišty alebo viditeľný box. Rozhodne sa vyhnite všetkým chemickým prostriedkom, ako sú riedidlá alebo dezinfekcie založené na chlóre. Ako vidíte, údržba vonkajšieho tienenia vám zaberie počas roka pár minút, teda sa nie je čoho obávať. Času na rodinu aj priateľov budete mať stále dostatok.

Zdroj: Climax.sk Údržba vonkajšieho tienenia zaberie pár minút

5. Manipulovať s vonkajšími žalúziami je možné pomocou smartfónu

Ako si viacej uľahčiť život? Pomocou ovládača, ktorý vám dovolí ovládať vytiahnutie alebo zatiahnutie vonkajšieho tienenia kdekoľvek v dome. Regulovať slnečné lúče môžete aj vďaka naklápaniu lamiel. Ste v spálni a dieťa kričí, že naňho veľmi svieti? Alebo ste na gauči pri televízii a nechce sa vám vstávať? Jeden ovládač za vás všetko vyrieši.

Dokonca aj mobilný telefón alebo osobný počítač vám umožní s tienením manipulovať podľa ľubovôle. A aby ste na tienenie nemuseli neustále myslieť, pomôžu aj špeciálne snímače. Veterné senzory zatiahne žalúzie, rolety aj markízy v prípade silného vetra. V lete slnečný senzor automaticky ovláda roletu a zatiahne ju na takú úroveň, aby sa zachovala príjemná teplota v miestnosti. Zároveň tak chráni nábytok alebo rastliny pred intenzívnymi slnečnými lúčmi. V zime naopak vytiahne rolety, aby slnko mohlo miestnosť vyhriať.