Technológie využívajúce umelú inteligenciu sú čoraz lacnejšie. Podľa najväčšieho výrobcu hračiek na svete preto nie je vylúčené, že budú deťom čoskoro rozprávky na dobrú noc rozprávať plyšové medvedíky vybavené AI.

Technológia, ktorá poháňa četbota ChatGPT, by mohla v hračkách nájsť využitie už v roku 2028. Deti by sa pomocou nej mohli nielen vzdelávať, ale aj osvojovať si tie správne morálne hodnoty. Pre Financial Times to povedal Allan Wong, generálny riaditeľ VTech Holdings, ktorá vlastní americkú spoločnosť LeapFrog.

VTech pozorne sleduje vývoj generatívnej AI a jej potenciál v oblasti výroby hračiek. Niektoré možnosti ale Wongovi naháňajú strach. Hračky s umelou inteligenciou sa budú vedieť okrem mena dieťaťa naučiť napríklad aj mená jeho kamarátov či adresu školy, ktorú navštevuje. Z toho vyplývajú rôzne bezpečnostné riziká, no ohrozená môže byť aj ochrana osobných údajov. Regulačné orgány v mnohých častiach sveta už sprísňujú dohľad nad technológiami generatívnej AI.

Dokonca aj poslanci Európskeho parlamentu minulý týždeň prijali rokovaciu pozíciu k novým pravidlám na obmedzenie rizík spojených s umelou inteligenciou a na podporu jej etického využívania.

Celosvetový trh s inteligentnými hračkami by mal tento rok podľa prognóz dosiahnuť hodnotu 14 miliárd dolárov. Do roku 2023 by to malo byť až 43 miliárd dolárov.