Na pracoviskách Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) sa v roku 2022 nevyskytla žiadna radiačná nehoda ani radiačná havária, nebol zaznamenaný žiaden prípad ožiarenia pracovníka. Vyplýva to z výsledkov ročnej správy za rok 2022, ktorú spoločnosť zasiela Úradu jadrového dozoru SR.

JAVYS monitoruje vplyv jadrových zariadení na pracovné a životné prostredie celoročne v oboch v lokalitách, Jaslovské Bohunice a Mochovce. Podľa záverov za rok 2022 bola prevádzka všetkých zariadení stabilná a výpusty do atmosféry a hydrosféry nízke. Nevyskytla sa žiadna radiačná nehoda ani radiačná havária a nebol zaznamenaný ani jeden prípad mimoriadnej expozície.

JAVYS zdôraznila, že prijíma opatrenia na optimalizáciu prác, aby dosiahla čo najnižšiu úroveň individuálnych dávok a čo najnižšie hodnoty kolektívnej dávky radiácie. Priemerný počet vstupov do kontrolovaného pásma oboch jadrových zariadení bol 622 za deň. Nízke hodnoty podľa vyraďovacej spoločnosti dosahovali aj výpusty do atmosféry a hydrosféry, a to na úrovni jednotiek percent zo smerných čísel určených Úradom verejného zdravotníctva SR.

Medzi hlavné aktivity JAVYS-u patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnym rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR.