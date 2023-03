Obaja senátori vyčítali predsedovi výboru guvernérov Powellovi, že centrálna banka je zrejme rozhodnutá pripraviť milióny Američanov o prácu sprísnením menovej politiky, uviedol americký spravodajský web Axios.

Dve nezvyčajne ostré výmeny názorov boli predzvesťou toho, čo bude pravdepodobne kľúčovou dynamikou pre centrálnu banku, ako aj pre politické debaty v USA pred voľbami v roku 2024.

Pretrvávajúca zvýšená inflácia a horúci trh práce spôsobili, že nádeje na bezbolestnú dezinfláciu sa v posledných týždňoch zdajú byť vzdialenejšie ako kedykoľvek predtým.

Každý mesiac, ktorý uplynie bez ústupu inflácie, zvyšuje pravdepodobnosť, že Federálny rezervný systém (Fed) bude pokračovať v sprísňovaní a prípadné ťažkosti sa budú len posúvať bližšie k prezidentskému volebnému cyklu.

Avšak v prípade, že americkí pracujúci aj naďalej ponesú hlavnú ťarchu tejto úpravy menovej politiky, zintenzívni to tlak oboch strán na centrálnu banku.

„Keď spomaľujete ekonomiku, snažíte sa pripraviť ľudí o prácu. To je vaša úloha, nie?“, opýtal sa senátor John Kennedy na utorkovom vypočutí v senátnom bankovom výbore.

„Ani nie“, odpovedal Jerome Powell. „Snažíme sa obnoviť cenovú stabilitu.“

Kennedy poznamenal, že z historických modelov vyplýva, že nezamestnanosť by musela vyskočiť výrazne nad úroveň 4,6 percent, ktorú teraz očakávajú predstavitelia Fedu, aby sa inflácia znížila na 2 percentá.

Powell uznal, že „tak síce hovoria údaje“, ale zároveň tvrdí, že tentoraz by to mohlo byť inak.

V prípade senátorky Elizabeth Warrenovej to bolo ešte vyhrotenejšie. Zdôraznila, že aj 4,6-percentá miera nezamestnanosti by spôsobila, že ďalšie 2 milióny Američanov prídu o prácu. „To, že by 2 milióny ľudí prišli o prácu, je len časť nákladov a oni to jednoducho musia len znášať?“ spýtala sa nedôverčivo.

Powell, prejavujúc náznak podráždenia, odvetil: „Budú na tom pracujúci ľudia lepšie, ak to jednoducho necháme tak a inflácia zostane na 5,6 percentách?“

Warrenová dodala, že história nepozná reálne príklady, kedy nezamestnanosť mimo recesie stúpla len mierne. Uviedla, že keď nezamestnanosť stúpa, má tendenciu prekročiť všetko, čo momentálne Fed predpovedá.

Fed sa nádeja, že jedinečné okolnosti, vrátane problémov dodávateľského reťazca po pandémii a jednorazových fiškálnych stimulov, znamenajú, že inflácia by sa mohla rozptýliť s minimálnymi následkami.

Teoreticky by sa trh práce mohol dostať do rovnováhy, napríklad prostredníctvom menšieho počtu voľných pracovných miest a pomalšieho prijímania nových zamestnancov, avšak nie priamym úbytkom pracovných miest.

Problémom je, že v roku 2023 to zatiaľ nevyzerá ružovo. Čím dlhšie bude táto situácia pretrvávať, tým je pravdepodobnejšie, že Fed bude považovať recesiu so všetkými ekonomickými „bolesťami“, ktoré s ňou súvisia, za nevyhnutnú.

V čase, keď je miera nezamestnanosti na päťdesiatročnom minime, sa situácia len zhoršuje. Kto vie, čo sa bude diať, keď sa trh práce skutočne prepadne.