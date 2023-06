Japonská ekonomika v prvom štvrťroku rástla oveľa rýchlejšie, než očakávali analytici. Podľa revidovaných údajov sa hrubý domáci produkt tretej najväčšej ekonomiky sveta za január až marec zvýšil o 2,7 percenta. Pôvodný údaj počítal s rastom ekonomiky len o 1,6 percenta. Vyšší rast spôsobila revízia výdavkov firiem, ktorá ukázala, že domáci dopyt sa oživuje. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila vláda.

V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa HDP zvýšil o 0,7 percenta. Predbežný údaj z minulého mesiaca počítal s rastom len o 0,4 percenta.

Podniky zvyšujú investície

Ekonomika po skončení obmedzení súvisiacich s pandémiou choroby covid-19 pokračuje v oživení a podniky zvyšujú investície, ktoré v čase pandémie odložili. Súkromná spotreba potom zostáva odolná napriek rastúcim cenám tovarov dennej potreby.

Údaj o raste kapitálových výdavkov bol revidovaný smerom nahor na 1,4 percenta z predbežných 0,9 percenta. Lepší údaj odráža investície firiem do zvýšenia výroby.

Súkromná spotreba, ktorá tvorí viac ako polovicu ekonomiky, však bola revidovaná mierne smerom nadol. Stúpla o pol percenta namiesto pôvodných 0,6 percenta. Ľudia míňali menej za stravovanie, ako sa pôvodne predpokladalo.

Reálne príjmy klesajú

„Údaje o HDP poskytujú dôkaz, že ekonomické oživenie nebolo narušené a je otázkou, či sa táto dynamika udrží. Nedávne údaje naznačili, že rast sa v tomto štvrťroku od apríla do júna spomaľuje,“ uviedol hlavný ekonóm Mitsubishi UFJ Research and Consulting Šiničiró Kobajaši. „Zdá sa, že spotrebiteľské výdavky v posledných mesiacoch sa spomalili čiastočne aj preto, že reálne príjmy klesajú, zatiaľ čo ceny rastú. To je znepokojivé znamenie, pretože existovali nádeje, že zmena klasifikácie covidu-19 poskytne ekonomike impulz," dodal. Japonsko v máji presunulo covid-19 do rovnakej kategórie ako sezónnu chrípku, takže chorí už nemusia ísť do karantény.

Revízia HDP tiež ukázala vyššie zásoby, čo je pre rast pozitívny faktor, pretože signalizuje, že podniky vyrábajú. Vďaka oživeniu príchodov turistov zo zahraničia po uvoľnení hraničných kontrol podporili ich výdavky vývoz v údajoch o HDP. Celkový vývoz však v januári až marci klesol o 4,2 percenta pre nižšie dodávky áut a strojov.

Očakáva sa, že globálny ekonomický rast sa spomalí, pretože agresívne zvyšovanie úrokových sadzieb v USA a ďalších vyspelých krajinách bude obmedzovať dopyt a infláciu. Slabý zahraničný dopyt je zlou správou pre Japonsko, ktoré je závislé od vývozu, a nie je isté, ako dlho bude ešte pokračovať nedávne oživenie domáceho dopytu, upozornila agentúra Kjódó.