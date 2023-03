Slovensko víta fiškálne usmernenia exekutívy Európskej únie pre členské štáty eurobloku na rok 2024. Uviedol to v pondelok v rozhovore pre TASR štátny tajomník Ministerstva financií SR Ľuboš Jančík po zasadnutí ministrov financií eurozóny (Euroskupina) v Bruseli.

Euroskupina v oficiálnom vyhlásení uviedla, že ekonomika eurozóny sa po pandémii koronavírusu výrazne zotavila a prekonala aj následky ruskej vojny proti Ukrajine, najmä pokiaľ ide o šok z cien energií. Ministri sa zhodli na tom, že fiškálna politika EÚ musí zostať v budúcnosti agilná a zobrali na vedomie oznámenie Európskej komisie z 8. marca o fiškálnom usmernení na rok 2024.

Komisia zdôraznila, že fiškálne politiky by sa vo všetkých členských štátoch mali zamerať na strednodobú udržateľnosť dlhu, ako aj na podporu udržateľného a inkluzívneho rastu. O týchto usmerneniach a tiež o reforme hospodárskeho riadenia budú rokovať šéfovia vlád a štátov na marcovom samite EÚ.

Podľa Jančíka by lídri na samite mali odsúhlasiť, že obdobie výnimky, keď sa štáty môžu zadlžovať, skončí, a že od roku 2024 krajiny eurobloku prejdú na konsolidáciu a znižovanie deficitov verejných financií.

Jančík upozornil, že Euroskupina sa venovala tomu, ako sa dostať z expanzívnej fiškálnej politiky ku konsolidácii, čiže k znižovaniu deficitov verejných financií.

„To z pohľadu energetickej pomoci znamená, že by sme sa mali postupne začať presúvať z plošnej pomoci pre všetkých, pre všetky firmy a domácnosti, k selektívnej pomoci pre tých najzraniteľnejších, pre tie firmy a domácnosti, ktoré to potrebujú," vysvetlil Jančík.

To je podľa jeho slov dôležité preto, lebo ak by štáty pokračovali v poskytovaní príliš veľkej pomoci tak len „prilejú olej do ohňa inflácie", poškodia finančné prostredie aj domácnosti a firmy. A po druhé, ak by sa to dialo dlhodobo, tak to povedie k zvyšovaniu verejného dlhu, čo v najhoršom prípade môže viesť až k bankrotu krajiny.

Jančík s odkazom na oznámenie eurokomisie uviedol, že EÚ sa postupne pripravuje na odchod z takzvanej všeobecnej únikovej doložky, v ktorej počas obdobia kríz štáty EÚ mohli hospodáriť bez ohľadu na deficit a na prechod k postupu pri nadmernom deficite.

„To znamená že Únia, a to je správne, bude tlačiť členské krajiny k znižovaniu štrukturálneho deficitu," opísal situáciu. Spresnil, že Slovensko opatrenia navrhnuté eurokomisiou víta a pripomenul slová dočasne povereného premiéra a ministra financií Eduarda Hegera, že zdravé financie sú „cťou a hrdosťou" pre krajinu.

„My nemáme inú možnosť ako naozaj začať konsolidovať verejné financie, inak sa nevyhneme bankrotu," odkázal Jančík.