Americká ministerka financií Janet Yellenová vyzvala Kongres, aby konal „čo najskôr“ a vyriešil problém nedostatku štátnych peňazí. Varovala, že ak sa nepodarí zvýšiť alebo pozastaviť dlhový strop, do 1. júna môžu vyčerpať hotovosť. Dosiahnutie dlhového stropu vo výške 31,4 biliónov dolárov by znamenalo, že vláda si nebude môcť požičať ďalšie peniaze, píše BBC.

Prezident Joe Biden zvolal na 9. mája stretnutie vedúcich predstaviteľov Kongresu k tejto otázke. Dlhový strop USA bol od roku 1960 zvýšený, predĺžený alebo revidovaný už 78-krát.

Republikáni z Snemovne reprezentantov požadovali drastické škrty vo výdavkoch a upustenie od niektorých aspektov agendy prezidenta J. Bidena. Napríklad jeho programu odpúšťania študentských pôžičiek a daňových kreditov na zelenú energiu výmenou za hlasy za zvýšenie dlhového stropu. To zase vyvolalo námietky zo strany demokratov v Senáte aj samotného prezidenta, ktorý minulý týždeň povedal, že o tejto otázke sa „nedá sa vyjednávať“.

Prípadný bankrot by USA postihol prvý krát v histórii. Mohol by otriasť svetovými finančnými trhmi a rozbiť dôveru v Spojené štáty ako globálneho obchodného partnera. Odborníci varovali, že platobná neschopnosť by mohla viesť aj k tomu, že USA spadnú do recesie, čo povedie k zvýšeniu nezamestnanosti.

V ohrození je mnoho oblastí

Znamenalo by to tiež, že štáty by si nemohli požičať peniaze na platy vládnych zamestnancov a vojenského personálu, kontroly sociálneho zabezpečenia alebo na iné záväzky, ako sú platby dodávateľom obrany. Dokonca aj predpovede počasia môžu byť ohrozené, pretože mnohé sa spoliehajú na údaje z federálne financovanej Národnej meteorologickej služby.

J. Yellenová v utorkovom liste členom Kongresu uviedla, že „z minulých prekročení limitu dlhu sme sa naučili, že čakanie do poslednej chvíle na pozastavenie alebo zvýšenie limitu dlhu môže vážne poškodiť dôveru podnikov a spotrebiteľov, zvýšiť krátkodobé náklady na pôžičky pre daňových poplatníkov a negatívne ovplyvniť úverový rating Spojených štátov“. Dodala, že nie je možné s istotou vedieť, kedy presne sa hotovosť minie.

Ministerstvo financií plánuje zvýšiť pôžičky do konca štvrťroka, ktorý sa skončí v júni, v celkovej výške približne 726 miliárd dolárov o približne 449 miliárd navyše v porovnaní s tým, ako sa plánovalo začiatkom tohto roka. Úradníci uviedli, že je to čiastočne spôsobené nižšími príjmami z dane z príjmu, vyššími vládnymi výdavkami a hotovostným zostatkom na začiatku štvrťroka, ktorý bol nižší, ako sa očakávalo.

Katastrofa pre milióny Američanov

Líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer a líder demokratov v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries uviedli, že USA „nemajú ten luxus čakať do 1. júna, aby sa spojili, schválili čistý účet, aby sa vyhli bankrotu a zabránili katastrofickým následkom pre ekonomiku a milióny amerických rodín“.

Predseda Snemovne reprezentantov a republikán Kevin McCarthy obvinil prezidenta J. Bidena z toho, že „odmietol robiť svoju prácu“ a že „národ zničí jeho prvý bankrot“. „Hodiny tikajú,“ uviedol K. McCarthy vo vyhlásení.

Ministerka J. Yellenová už začiatkom roka tvrdila, že ministerstvo financií začalo s „mimoriadnymi opatreniami“, aby sa vyhlo bankrotu.